Лавров назвал новую «прямую угрозу» для России

Российская Федерация усматривает серьезную опасность в усилении позиций Североатлантического альянса в заполярных широтах. Как заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в своей статье, опубликованной дипломатическим ведомством страны-агрессора, Москва оценивает действия блока как откровенно враждебные. По его убеждению, военные маневры западных стран направлены на дестабилизацию ситуации у российских границ.

Сергей Лавров. Фото: МИД России

"Подобная военная активность на Крайнем Севере представляет прямую угрозу безопасности России", — подчеркнул глава МИД РФ.

Российская сторона также намекает на возможность перерастания напряженности в открытую горячую фазу. Лавров добавил, что из-за милитаризации региона существенно "возрастают риски инцидентов, которые могут спровоцировать вооруженное противостояние". Более того, по словам российского министра, такие потенциальные столкновения будут иметь "потенциально катастрофические последствия" для всего мира.

Очередная волна возмущения со стороны Кремля возникла в ответ на логические шаги Запада по укреплению собственной обороны. В последнее время страны НАТО действительно наращивают свое присутствие в заполярном круге и уделяют гораздо больше внимания защите северных флангов на фоне общей агрессивной политики Российской Федерации.

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