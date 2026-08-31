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Лавров назвав нову «пряму загрозу» для Росії

Кремль погрожує «катастрофічними наслідками» через активність Північноатлантичного альянсу на Крайній Півночі

31 серпня 2026, 13:52
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Недилько Ксения

Російська Федерація вбачає серйозну небезпеку у посиленні позицій Північноатлантичного альянсу в заполярних широтах. Як заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров у своїй статті, опублікованій дипломатичним відомством країни-агресора, Москва оцінює дії блоку як відверто ворожі. За його переконанням, військові маневри західних країн спрямовані на дестабілізацію ситуації біля російських кордонів.

Лавров назвав нову «пряму загрозу» для Росії

Сергій Лавров. Фото: МЗС Росії

"Подібна військова активність на Крайній Півночі становить пряму загрозу безпеці Росії", — підкреслив очільник МЗС РФ.

Російська сторона також натякає на можливість переростання напруженості у відкриту гарячу фазу. Лавров додав, що через мілітаризацію регіону суттєво "зростають ризики інцидентів, які можуть спровокувати збройне протистояння". Більше того, за словами російського міністра, такі потенційні зіткнення матимуть "потенційно катастрофічні наслідки" для всього світу.

Чергова хвиля обурення з боку Кремля виникла у відповідь на логічні кроки Заходу щодо зміцнення власної оборони. Останнім часом країни НАТО дійсно нарощують свою присутність у заполярному колі та приділяють значно більше уваги захисту північних флангів на тлі загальної агресивної політики Російської Федерації.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Росії та Японії вже стався перший конфлікт через перший в історії візит Володимира Путіна на окупований острів Ітуруп.                                                                                                                                                                                               



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