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Лавров назвал страну, где точно будут рады российским туристам

Сергей Лавров посоветовал россиянам отдыхать в Северной Корее

сегодня, 14:30
Автор:
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Кравцев Сергей
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Глава МИД России Сергей Лавров рекомендует российским туристам отдохнуть в Северной Корее. Как передаёт портал "Комментарии", об этом сообщает российское пропагандистское информагентство ТАСС, цитируя заявление российского министра во время подхода к СМИ в ходе визита в КНДР.

Лавров назвал страну, где точно будут рады российским туристам

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

На вопрос, рекомендовал бы Лавров Северную Корею как место отдыха для российских туристов, министр ответил: "Стал бы".


Стоит отметить, Сергей Лавров также заявил, что между Россией и Северной Кореей существует "историческая братская связь". В то же время российский дипломат в негативном ключе высказался о западных странах. Глава МИД РФ заявил, что события последних многих лет показывают, что японский милитаризм, американская гегемония никуда не исчезли и в целом западный неоколониализм в полной мере остается главным направлением действий европейцев, американцев и японцев.

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Источник: https://tass.ru/obschestvo/19059109
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