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Ткачик Олеся
Как заявил глава МИД страны-агрессора Сергей Лавров, причастность Соединенных Штатов и Украины к "теракту" в Севастополе не подвергается сомнению.
Сергей Лавров
Он подчеркнул, что американское вооружение, которое США поставляет "украинскому режиму" не может быть использовано без прямого участия американских военных, включая спутниковые возможности.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Минобороны РФ отреагировало на удары ракетами ATACMS по Севастополю, и обвинили в них США и Украину. Институт изучения войны проанализировал ситуацию и указывает, что Россия специально размещает военные объекты вблизи жилых массивов, а также поощряет россиян отдыхать в Крыму. Таким образом, Москва хочет гражданскими лицами защититься от ударов Украины по Крыму.
В то же время, спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков прокомментировал атаку Украины по Крыму с использованием американских ракет ATACMS. Представитель Администрации Путина заявил, что подобные действия не останутся без ответа России.
При этом известно, что министерство обороны РФ заявило, что в ночь на 23 июня Украина атаковала Севастополь ATACMS, а после работы ПВО некоторые ракеты упали и убили гражданских в Крыму.
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