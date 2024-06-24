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Лавров обвинил американских военных в прямом участии в «теракте» в Севастополе

Глава МИД террористической России Сергей Лавров заявил, что Штаты напрямую причастны к «теракту» в Севастополе

24 июня 2024, 18:51
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как заявил глава МИД страны-агрессора Сергей Лавров, причастность Соединенных Штатов и Украины к "теракту" в Севастополе не подвергается сомнению.

Лавров обвинил американских военных в прямом участии в «теракте» в Севастополе

Сергей Лавров

"Спасибо за соболезнования, которые вы высказали в связи со вчерашним терактом в Севастополе. Параллельно была еще одна террористическая атака — в Дагестане. Есть жертвы. Соответствующие компетентные органы делают все, чтобы незамедлительно установить заказчиков. Причастность Соединённых Штатов и их украинских подопечных нами не подвергается сомнению", — сказал Лавров находясь с визитом в Беларуси.

Он подчеркнул, что американское вооружение, которое США поставляет "украинскому режиму" не может быть использовано без прямого участия американских военных, включая спутниковые возможности.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Минобороны РФ отреагировало на удары ракетами ATACMS по Севастополю, и обвинили в них США и Украину. Институт изучения войны проанализировал ситуацию и указывает, что Россия специально размещает военные объекты вблизи жилых массивов, а также поощряет россиян отдыхать в Крыму. Таким образом, Москва хочет гражданскими лицами защититься от ударов Украины по Крыму.

В то же время, спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков прокомментировал атаку Украины по Крыму с использованием американских ракет ATACMS. Представитель Администрации Путина заявил, что подобные действия не останутся без ответа России.

При этом известно, что министерство обороны РФ заявило, что в ночь на 23 июня Украина атаковала Севастополь ATACMS, а после работы ПВО некоторые ракеты упали и убили гражданских в Крыму.




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Источник: https://www.interfax.ru/russia/967875
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