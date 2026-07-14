Лавров обвинил Европу в срыве сделки РФ и США: какой ультиматум Путина все ещё не выполнен

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что европейские государства якобы пытаются сорвать договоренности между Москвой и Вашингтоном, касающиеся урегулирования войны против Украины. Такое заявление глава российского внешнеполитического ведомства сделал по итогам переговоров с министром иностранных дел Чада Абдулайе Сабре Фадулом.

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

По словам Лаврова, российская сторона обсудила с зарубежными партнерами последние события вокруг украинского кризиса и выразила обеспокоенность действиями европейских стран. Он утверждает, что государства Европы ведут "политическую игру", направленную на подрыв существующих контактов между Россией и Соединенными Штатами.

При этом глава МИД РФ не уточнил, о каких именно договоренностях идет речь и какие конкретные действия европейских столиц Москва считает попыткой вмешательства.

Во время выступления Лавров также сослался на заявления российского президента Владимира Путина, который ранее говорил, что в случае невыполнения достигнутых соглашений Россия намерена добиваться поставленных целей иными способами. Речь идет о требованиях, которые Кремль озвучил летом 2024 года и которые Москва продолжает использовать в качестве основы своей позиции по войне против Украины.

Таким образом, российская дипломатия вновь связала перспективы возможного урегулирования с выполнением собственных условий, одновременно возложив ответственность за осложнение переговорного процесса на европейские государства. Заявление Лаврова прозвучало на фоне продолжающихся международных дискуссий о путях завершения войны и усиления поддержки Украины со стороны западных союзников.

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