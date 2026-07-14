logo

BTC/USD

62783

ETH/USD

1796.75

USD/UAH

44.67

EUR/UAH

51.05

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Лавров обвинил Европу в срыве сделки РФ и США: какой ультиматум Путина все ещё не выполнен
commentss НОВОСТИ Все новости

Лавров обвинил Европу в срыве сделки РФ и США: какой ультиматум Путина все ещё не выполнен

Глава МИД РФ заявил, что европейские страны якобы пытаются помешать договоренностям России и США по Украине, и напомнил о целях, озвученных Путиным в 2024 году

14 июля 2026, 14:14
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что европейские государства якобы пытаются сорвать договоренности между Москвой и Вашингтоном, касающиеся урегулирования войны против Украины. Такое заявление глава российского внешнеполитического ведомства сделал по итогам переговоров с министром иностранных дел Чада Абдулайе Сабре Фадулом.

Лавров обвинил Европу в срыве сделки РФ и США: какой ультиматум Путина все ещё не выполнен

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

По словам Лаврова, российская сторона обсудила с зарубежными партнерами последние события вокруг украинского кризиса и выразила обеспокоенность действиями европейских стран. Он утверждает, что государства Европы ведут "политическую игру", направленную на подрыв существующих контактов между Россией и Соединенными Штатами.

При этом глава МИД РФ не уточнил, о каких именно договоренностях идет речь и какие конкретные действия европейских столиц Москва считает попыткой вмешательства.

Во время выступления Лавров также сослался на заявления российского президента Владимира Путина, который ранее говорил, что в случае невыполнения достигнутых соглашений Россия намерена добиваться поставленных целей иными способами. Речь идет о требованиях, которые Кремль озвучил летом 2024 года и которые Москва продолжает использовать в качестве основы своей позиции по войне против Украины.

Таким образом, российская дипломатия вновь связала перспективы возможного урегулирования с выполнением собственных условий, одновременно возложив ответственность за осложнение переговорного процесса на европейские государства. Заявление Лаврова прозвучало на фоне продолжающихся международных дискуссий о путях завершения войны и усиления поддержки Украины со стороны западных союзников.

Читайте также на портале "Комментарии" - Кремль готов прекратить огонь в Украине: у Путина выставили условие.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости