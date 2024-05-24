Как заявил глава МИД страны-агрессора Сергей Лавров, оружие, которое Украина получила от Соединенных Штатов, уже используется для нанесения ударов по территории России.

Сергей Лавров

При этом, по его мнению, американцы для успокоения своего общества, а также стран НАТО, просто "делают вид", что решение по использованию их оружия для нанесения ударов по территории РФ, еще не принято.

"Мы исходим из того, что американское и другое западное оружие наносит удары по целям на российской территории, прежде всего по гражданской инфраструктуре и по жилым кварталам. Так что это на их совести", - заявил глава МИД страны-агрессора.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Британия разрешила Украине использовать ее оружие для того, чтобы уничтожать военные цели на территории России. На это заявление истерически отреагировали в МИД страны-агрессора и пообещали ударить по Британии, если ее оружие будет применено за пределами Украины. Кроме того, некоторые политики в России традиционно пригрозили не просто "ответными действиями", а ядерным Апокалипсисом всем тем странам, из чьего оружия Украина будет бить по России. То есть, это было некой красной линией для Москвы. Но если эти "красные линии" перейдены, как утверждает Лавров, и ничего не произошло, это может означать одно – РФ просто пугает союзников Украины.

При этом известно, что Штаты официально не разрешают Украине применять американское оружие, чтобы наносить удары по территории РФ. В частности, глава Пентагона Ллойд Остин подчеркнул, что американское оружие можно использовать исключительно на территории Украины. Впрочем, в последнее время в Штатах растет количество сторонников идеи дать необходимое разрешение Украине.



