Заявления украинского президента Владимира Зеленского о якобы "шагах к миру" на территории Украины не воспринимаются серьезно и в России рассматриваются как "скучный комикс", заявил министр иностранных дел страны-агрессора РФ Сергей Лавров.

Сергей Лавров

"Какие у него там шаги к миру, и что действительно происходит – всем уже понятно", – подчеркнул Лавров.

По его словам, сначала Киев представил так называемую "формулу мира", а впоследствии возник "план победы". Россия, по словам Лаврова, рассматривает эти инициативы как "не очень интересный комикс".

Ранее Лавров заявлял, что в плане победы президента Зеленского отражено стремление использовать западные страны для стратегического удара по России.

Министр также отметил, что Зеленский якобы рассчитывает на поставку оружия через свой "мирный план", но Запад начал понимать, что такая стратегия неприемлема и может привести к серьезным потерям. Лавров добавил, что в "плане победы" украинского лидера заложена попытка манипулировать интересами Запада в ущерб России.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что США не хотят предоставлять разрешение Украине бить по территории РФ западным оружием, потому что якобы в этом нет смысла. Также в Пентагоне заявили, что военные КНДР прибыли в Россию, впрочем, пока США не знают, что они там могут делать. Такие заявили в Украине назвали позорными. В частности, военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил, что глава Пентагона Ллойд Остин занимается генерацией "идиотских заявлений", когда говорит, что нет смысла разрешать Украине бить западным оружием по территории РФ или что в России зафиксировано присутствие военных из КНДР, но нужно разобраться, что они там делают.



