Лавров объяснил, почему Россия не соглашается на прекращение огня в Украине

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не рассматривает возможность прекращения огня в Украине, поскольку считает это попыткой Киева и Запада "выиграть время" для возобновления военных ресурсов.

Глава МИД России Сергей Лавров. Фото из открытых источников

Сергей Лавров в интервью российскому YouTube-каналу "Ультраханг" заявил, что любые призывы к прекращению боевых действий со стороны Украины или ее союзников, по его мнению, являются "только тактическим шагом".

"Когда теперь звучат призывы к прекращению огня, мы понимаем, что на самом деле они просто хотят снова выиграть время", – сказал глава МИД РФ.

Лавров также добавил, что европейские страны якобы "стараются доминировать в повестке дня своей риторикой о перемирии", пытаясь навязать России переговоры.

Также Лавров повторил типичный для российской пропаганды аргумент, что Киеву нужно прекращение огня "из-за нехватки вооружений" и для пополнения арсеналов.

"Киеву необходимо прекращение огня без каких-либо предварительных условий, потому что в Украине заканчивается оружие и ей нужно пополнить его арсеналы. Они меняют свою позицию в зависимости от происходящего на линии фронта", — добавил Лавров.

