Лавров пояснив, чому Росія не погоджується на припинення вогню в Україні

Очільник Міністерства закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія не розглядає можливість припинення вогню в Україні, оскільки вважає це спробою Києва та Заходу "виграти час" для відновлення військових ресурсів.

Очільник МЗС Росії Сергій Лавров. Фото з відкритих джерел

Сергій Лавров в інтерв’ю російському YouTube-каналу "Ультраханг" заявив, що будь-які заклики до припинення бойових дій з боку України або її союзників, на його думку, є "лише тактичним кроком".

"Коли тепер звучать заклики до припинення вогню, ми розуміємо, що насправді вони просто хочуть знову виграти час", — сказав глава МЗС РФ.

Лавров також додав, що європейські країни нібито "намагаються домінувати на порядку денному своєю риторикою про перемир’я", намагаючись нав’язати Росії переговори.

Також Лавров повторив типовий для російської пропаганди аргумент, що Києву потрібне припинення вогню "через нестачу озброєнь" і для поповнення арсеналів.

"Києву необхідне припинення вогню без будь-яких попередніх умов, тому що в України закінчується зброя і їй потрібно поповнити арсенали. Вони змінюють свою позицію залежно від того, що відбувається на лінії фронту", — додав Лавров.

