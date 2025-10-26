logo_ukra

Лавров пояснив, чому Росія не погоджується на припинення вогню в Україні
Лавров пояснив, чому Росія не погоджується на припинення вогню в Україні

Сергій Лавров заявив, що Росія не піде на припинення вогню, бо вважає, що Україна хоче "виграти час" для поповнення арсеналів.

26 жовтня 2025, 19:45
Автор:
Slava Kot

Очільник Міністерства закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія не розглядає можливість припинення вогню в Україні, оскільки вважає це спробою Києва та Заходу "виграти час" для відновлення військових ресурсів.

Лавров пояснив, чому Росія не погоджується на припинення вогню в Україні

Очільник МЗС Росії Сергій Лавров. Фото з відкритих джерел

Сергій Лавров в інтерв’ю російському YouTube-каналу "Ультраханг" заявив, що будь-які заклики до припинення бойових дій з боку України або її союзників, на його думку, є "лише тактичним кроком".

"Коли тепер звучать заклики до припинення вогню, ми розуміємо, що насправді вони просто хочуть знову виграти час", — сказав глава МЗС РФ.

Лавров також додав, що європейські країни нібито "намагаються домінувати на порядку денному своєю риторикою про перемир’я", намагаючись нав’язати Росії переговори.

Також Лавров повторив типовий для російської пропаганди аргумент, що Києву потрібне припинення вогню "через нестачу озброєнь" і для поповнення арсеналів.

"Києву необхідне припинення вогню без будь-яких попередніх умов, тому що в України закінчується зброя і їй потрібно поповнити арсенали. Вони змінюють свою позицію залежно від того, що відбувається на лінії фронту", — додав Лавров.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Лавров розкрив, у якому разі Росія визнає Україну. За його словами, це може відбутися на умовах Конституції України, яка діяла станом на 1990 рік, зокрема з пунктами про "без'ядерний, нейтральний і позаблоковий" статус.

Також "Коментарі" писали, що в Україні відреагували на слова Лаврова, який заявив про неможливість закінчити війну прямо зараз через існування "першопричин" війни.



