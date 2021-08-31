Лавров оценил возможность начала мировой войны

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Елизавета Черных
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров оценил возможность начала новой мировой войны. По словам российского чиновника, такие события являются неприемлемыми. Об этом пишет издание РБК-Украина со ссылкой на на "РИА Новости".
Сергей Лавров - фото из открытых источников
Лавров убежден, что не верит, что "кто-то хочет войны на этой планете":
Отметим, что по словам Сергея Лаврова, вопрос территориальной принадлежности Крыма якобы "закрыт". Российский чиновник утверждает, что власть Украины это поняла.
Ранее в материале издания "Комментарии" сообщалось, что эксперты по-разному оценивают вероятность полномасштабной войны России против Украины. Однако полностью подобного сценария не исключают. По словам руководителя отечественной делегации в ТКГ Леонида Кравчука, внезапная полноценная атака РФ на украинское государство может стать причиной Третьей мировой войны. Политик подчеркивает, что за 7 лет военного противостояния на Донбассе украинцы хорошо отточили искусство защиты. Поэтому, по мнению Кравчука, Кремлю не следует надеяться на "легкую прогулку" или беспроблемный захват территорий, как это произошло с Крымом.
Кроме того, портал сообщал, что несмотря на то, что количество обстрелов на Донбассе меньше, чем было в 2014-2015 годах, мы находимся под постоянной угрозой военного вторжения России и Путин не собирается останавливаться. Он будет и дальше усиливать давление. Такое мнение высказал бывший глава МИД Украины Павел Климкин.
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Обсуждения
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Вася
сегодня, 12:03
Лечиться ему надо!!! Да вряд ли поможет...