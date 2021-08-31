Лавров оценил возможность начала мировой войны

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров оценил возможность начала новой мировой войны. По словам российского чиновника, такие события являются неприемлемыми. Об этом пишет издание РБК-Украина со ссылкой на на "РИА Новости".

Сергей Лавров - фото из открытых источников

Лавров убежден, что не верит, что "кто-то хочет войны на этой планете":

"Мелкие конфликты — да, конечно, они всегда существовали и будут существовать, к сожалению, такова человеческая природа... Но мировая война неприемлема", — сказал глава МИД РФ.

Отметим, что по словам Сергея Лаврова, вопрос территориальной принадлежности Крыма якобы "закрыт". Российский чиновник утверждает, что власть Украины это поняла.

Ранее в материале издания "Комментарии" сообщалось, что эксперты по-разному оценивают вероятность полномасштабной войны России против Украины. Однако полностью подобного сценария не исключают. По словам руководителя отечественной делегации в ТКГ Леонида Кравчука, внезапная полноценная атака РФ на украинское государство может стать причиной Третьей мировой войны. Политик подчеркивает, что за 7 лет военного противостояния на Донбассе украинцы хорошо отточили искусство защиты. Поэтому, по мнению Кравчука, Кремлю не следует надеяться на "легкую прогулку" или беспроблемный захват территорий, как это произошло с Крымом.

Кроме того, портал сообщал, что несмотря на то, что количество обстрелов на Донбассе меньше, чем было в 2014-2015 годах, мы находимся под постоянной угрозой военного вторжения России и Путин не собирается останавливаться. Он будет и дальше усиливать давление. Такое мнение высказал бывший глава МИД Украины Павел Климкин.





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