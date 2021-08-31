logo
Русский Українська

BTC/USD

47351.87

ETH/USD

3331.91

LTC/USD

170.72

USD/UAH

26.98

EUR/UAH

31.90

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
business

Бизнес по-украински
ministr

Политика по-украински
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Россия Лавров оценил возможность начала мировой войны
commentss НОВОСТИ Все новости

Лавров оценил возможность начала мировой войны

В России считают мировою войну неприемлемой

сегодня, 12:56
Автор:

Елизавета Черных

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров оценил возможность начала новой мировой войны. По словам российского чиновника, такие события являются неприемлемыми. Об этом пишет издание РБК-Украина со ссылкой на на "РИА Новости".

Лавров оценил возможность начала мировой войны

Сергей Лавров - фото из открытых источников

Лавров убежден, что не верит, что "кто-то хочет войны на этой планете": 

"Мелкие конфликты — да, конечно, они всегда существовали и будут существовать, к сожалению, такова человеческая природа... Но мировая война неприемлема", — сказал глава МИД РФ.

Отметим, что по словам Сергея Лаврова, вопрос территориальной принадлежности Крыма якобы "закрыт". Российский чиновник утверждает, что власть Украины это поняла. 

Ранее в материале издания "Комментарии" сообщалось, что эксперты по-разному оценивают вероятность полномасштабной войны России против Украины. Однако полностью подобного сценария не исключают. По словам руководителя отечественной делегации в ТКГ Леонида Кравчука, внезапная полноценная атака РФ на украинское государство может стать причиной Третьей мировой войны. Политик подчеркивает, что за 7 лет военного противостояния на Донбассе украинцы хорошо отточили искусство защиты. Поэтому, по мнению Кравчука, Кремлю не следует надеяться на "легкую прогулку" или беспроблемный захват территорий, как это произошло с Крымом.

Кроме того, портал сообщал, что несмотря на то, что количество обстрелов на Донбассе меньше, чем было в 2014-2015 годах, мы находимся под постоянной угрозой военного вторжения России и Путин не собирается останавливаться. Он будет и дальше усиливать давление. Такое мнение высказал бывший глава МИД Украины Павел Климкин. 



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/rossii-otsenili-vozmozhnost-nachala-novoy-1630401711.html
Теги:
comments

Обсуждения

Вася

сегодня, 12:03

Лечиться ему надо!!! Да вряд ли поможет...

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ