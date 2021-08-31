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В РФ высказались о территориальной принадлежности Крыма: "вопрос закрыт"

По словам главы МИД РФ, украинская власть это поняла

сегодня, 12:28
Автор:

Елизавета Черных

По словам министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова, вопрос территориальной принадлежности Крыма якобы "закрыт". Российский чиновник утверждает, что власть Украины это поняла. Об этом сообщает издание РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

В РФ высказались о территориальной принадлежности Крыма: "вопрос закрыт"

Сергей Лавров - фото из открытых источников

Несмотря на то, что недавно в Киеве состоялся саммит "Крымская платформа", глава МИД РФ считает вопрос Крыма "закрытым": 

"Убежден, руководители Украины поняли, что вопрос Крыма закрыт", — заявил Лавров. 

Отметим, что накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал саммит "Крымской платформы", который состоялся в Украине 23 августа, "русофобской акцией". Чиновник не в первый раз резко высказывался о мероприятии. 

Ранее в материале интернет-издания "Комментарии" писало, что несмотря на то, что количество обстрелов на Донбассе меньше, чем было в 2014-2015 годах, мы находимся под постоянной угрозой военного вторжения России и Путин не собирается останавливаться. Он будет и дальше усиливать давление. Такое мнение высказал бывший глава МИД Украины Павел Климкин. 

В преддверии встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена бывший главный дипломат Украины отметил, что несмотря на все нюансы встреча двух лидеров очень важна. И главная важность состоит в том, что за этим визитом Зеленского в Вашингтон пристально будет следить Кремль. По словам Павла Климкина, нужны контакты именно на уровне первых лиц государств, потому что Украина до сих пор находится под постоянной угрозой Российской Федерации. 




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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/lavrov-zayavil-vopros-kryma-koby-zakryt-vlasti-1630400866.html
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