Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил позицию Кремля по условиям, при которых Россия могла бы "признать" Украину. По его мнению, это возможно только в случае, если страна вернется к статусу "нейтрального" государства, которое было в 1990 году, к обретению полной независимости и вступлению в международные союзы.

Глава МИД России Сергей Лавров. Фото: 24 Канал

"Мы признавали другую Украину. Сейчас она должна стать внеблоковой, нейтральной и безъядерной державой", — подчеркнул Лавров.

Он отметил, что эти принципы были заложены в Декларации независимости Украины, которая определяла основы внешней политики и статуса безопасности страны.

В то же время Лавров положительно оценил намерения президента США Дональда Трампа по поводу завершения войны в Украине.

"Трамп искренне стремится разрешить украинский конфликт политико-дипломатическими методами. Мы приветствуем такие усилия, но одного стремления недостаточно. Необходимо обеспечить комплексное соглашение, которое создаст крепкий, стабильный и долгосрочный мир с гарантиями безопасности для всех сторон", — добавил он.

Вместе с тем, Лавров неоднократно делал противоречивые заявления, направленные на дискредитацию украинского руководства. В частности, он критиковал Владимира Зеленского за "противоречивые заявления", а также обвинял европейские страны в том, что они якобы желают России "вреда и беды".

