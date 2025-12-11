Лавров відзначився цинічною заявою про "визнання" РФ України: деталі

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров висловив позицію Кремля щодо умов, за яких Росія могла б "визнати" Україну. На його думку, це можливо лише у випадку, якщо країна повернеться до статусу "нейтральної" держави, якою була у 1990 році, до набуття повної незалежності та вступу до міжнародних союзів.

Глава МЗС Росії Сергій Лавров. Фото: 24 Канал

"Ми визнавали іншу Україну. Зараз вона має стати позаблоковою, нейтральною та без’ядерною державою", — наголосив Лавров.

Він зазначив, що ці принципи були закладені у Декларації незалежності України, яка окреслювала основи зовнішньої політики та безпекового статусу країни.

Водночас Лавров позитивно оцінив наміри президента США Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні.

"Трамп щиро прагне вирішити український конфлікт політико-дипломатичними методами. Ми вітаємо такі зусилля, але одного прагнення недостатньо. Необхідно забезпечити комплексну угоду, яка створить міцний, стабільний та довгостроковий мир із гарантіями безпеки для всіх сторін", — додав він.

Разом із тим Лавров неодноразово робив суперечливі заяви, спрямовані на дискредитацію українського керівництва. Зокрема, він критикував Володимира Зеленського за "суперечливі заяви", а також звинувачував європейські країни у тому, що вони нібито бажають Росії "шкоди та біди".

