logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

42.77

EUR/UAH

51.23

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Лавров отреагировал на гарантии безопасности, о которых договорились Украина и США
commentss НОВОСТИ Все новости

Лавров отреагировал на гарантии безопасности, о которых договорились Украина и США

Сергей Лавров уверяет, что Москва не видела никаких документов, где прописано, что именно гарантируют США Украине

29 января 2026, 13:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Официальной Москве ничего неизвестно, о каких именно гарантиях безопасности договаривались Вашингтон и Киев. Сиротствующее заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров. 

Лавров отреагировал на гарантии безопасности, о которых договорились Украина и США

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

"Москва будет смотреть на реальные соглашения, а не на "публичные игры", – отметил министр.

Так российский министр отреагировал на заявление госсекретаря США Марка Рубио, который ранее заявил, что достигнуто общее соглашение по гарантиям безопасности Украины. 

Госсекретарь США отметил, будущие гарантии безопасности Украины будут поддерживаться США, но "на месте" могут быть только европейские военные. Также он сказал, что механизм гарантий безопасности для Украины фактически опирается на поддержку США.

"Эти гарантии безопасности в основном предусматривают развертывание небольшого количества европейских войск, преимущественно французских и британских, а затем поддержку со стороны США. Но на самом деле гарантией безопасности является поддержка со стороны США. И я не умаляю тот факт, что некоторые страны Европы готовы разместить войска в послевоенной Украине. Я лишь указываю на то, что без поддержки со стороны США это не имеет значения", – отметил Рубио.

Читайте также на портале "Комментарии" — если украинцы хотят получить надежные гарантии безопасности от США, официальный Киев должен сначала подписать мирное соглашение с Россией. Но предположение о принуждении Украины к территориальным уступкам якобы "обманчиво". Об этом говорится в публикации Reuters. О чем говорит такой шаг США? И следует ли на такие условия соглашаться? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости