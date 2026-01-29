Лавров отреагировал на гарантии безопасности, о которых договорились Украина и США

Официальной Москве ничего неизвестно, о каких именно гарантиях безопасности договаривались Вашингтон и Киев. Сиротствующее заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров.

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

"Москва будет смотреть на реальные соглашения, а не на "публичные игры", – отметил министр.

Так российский министр отреагировал на заявление госсекретаря США Марка Рубио, который ранее заявил, что достигнуто общее соглашение по гарантиям безопасности Украины.

Госсекретарь США отметил, будущие гарантии безопасности Украины будут поддерживаться США, но "на месте" могут быть только европейские военные. Также он сказал, что механизм гарантий безопасности для Украины фактически опирается на поддержку США.

"Эти гарантии безопасности в основном предусматривают развертывание небольшого количества европейских войск, преимущественно французских и британских, а затем поддержку со стороны США. Но на самом деле гарантией безопасности является поддержка со стороны США. И я не умаляю тот факт, что некоторые страны Европы готовы разместить войска в послевоенной Украине. Я лишь указываю на то, что без поддержки со стороны США это не имеет значения", – отметил Рубио.

