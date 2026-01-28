В США заявили о договоренностях по гарантиям безопасности для Украины

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что уже достигнута общая договоренность о гарантиях безопасности Украины.

Госсекретарь Марк Рубио. Фото: из открытых источников

По его словам, стороны обсуждают гарантии безопасности, которые могут предусматривать направление в Украину войск Великобритании и Франции. В то же время отметил важность поддержки такого решения со стороны США. Об этом госсекретарь сказал, выступая в Конгрессе, пишет The Guardian.

"Эти гарантии безопасности в основном предусматривают развертывание небольшого количества европейских войск, преимущественно французских и британских, а затем поддержку со стороны США. Но на самом деле гарантией безопасности является поддержка со стороны США. И я не умаляю тот факт, что некоторые страны Европы готовы разместить войска в послевоенной Украине. Я лишь указываю на то, что без поддержки со стороны США это не имеет значения", – отметил Рубио.

В этом контексте он заявил, что роль НАТО следует переосмыслить. Однако заверил, что Соединенные Штаты не отказываются от участия в Альянсе.

Госсекретарь США считает, что НАТО должно измениться, а европейские партнеры радикально увеличить свои инвестиции в оборонные способности. По его словам, это нужно для того, чтобы иметь возможность играть значимую роль, а не просто обеспечивать "незначительное" развертывание сил, которое все равно нуждается в поддержке и страховании со стороны США.

"Причина, почему НАТО нужно переосмыслить, не в том, что его цель должна быть переосмыслена, а в том, что его возможности нужно переосмыслить", — добавил Рубио.

