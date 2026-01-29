logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

42.77

EUR/UAH

51.23

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія Лавров відреагував на гарантії безпеки про які домовилися Україна та США
commentss НОВИНИ Всі новини

Лавров відреагував на гарантії безпеки про які домовилися Україна та США

Сергій Лавров запевняє, що Москва не бачила жодних документів, де прописано, що саме гарантують США Україні

29 січня 2026, 13:35
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Офіційній Москві нічого невідомо, про які гарантії безпеки домовлялися Вашингтон і Київ. Сиротну заяву зробив глава МЗС Росії Сергій Лавров.

Лавров відреагував на гарантії безпеки про які домовилися Україна та США

Сергій Лавров. Фото: з відкритих джерел

"Москва дивитиметься на реальні угоди, а не на "публічні ігри", – зазначив міністр.

Так російський міністр відреагував на заяву держсекретаря США Марка Рубіо, який раніше заявив, що досягнуто спільної угоди щодо гарантій безпеки України.

Держсекретар США зазначив, що майбутні гарантії безпеки України підтримуватимуться США, але "на місці" можуть бути лише європейські військові. Також він сказав, що механізм гарантій безпеки для України фактично спирається на підтримку США.                                                   

"Ці гарантії безпеки в основному передбачають розгортання невеликої кількості європейських військ, переважно французьких і британських, а потім підтримку з боку США. Але насправді гарантією безпеки є підтримка з боку США. І я не применшую той факт, що деякі країни Європи готові розмістити війська в післявоєнній Україні. Я лише вказую на те, що без підтримки з боку США це не має значення", – зазначив Рубіо.

Читайте також на порталі "Коментарі" – якщо українці хочуть отримати надійні гарантії безпеки від США, офіційний Київ має спочатку підписати мирну угоду з Росією. Але припущення про примус України до територіальних поступок нібито "оманливе". Про це йдеться у публікації Reuters. Про що свідчить такий крок США? І чи слід на такі умови погоджуватися? Видання "Коментарі" із цими питаннями звернулося до експертів.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини