Лавров відреагував на гарантії безпеки про які домовилися Україна та США

Офіційній Москві нічого невідомо, про які гарантії безпеки домовлялися Вашингтон і Київ. Сиротну заяву зробив глава МЗС Росії Сергій Лавров.

Сергій Лавров. Фото: з відкритих джерел

"Москва дивитиметься на реальні угоди, а не на "публічні ігри", – зазначив міністр.

Так російський міністр відреагував на заяву держсекретаря США Марка Рубіо, який раніше заявив, що досягнуто спільної угоди щодо гарантій безпеки України.

Держсекретар США зазначив, що майбутні гарантії безпеки України підтримуватимуться США, але "на місці" можуть бути лише європейські військові. Також він сказав, що механізм гарантій безпеки для України фактично спирається на підтримку США.

"Ці гарантії безпеки в основному передбачають розгортання невеликої кількості європейських військ, переважно французьких і британських, а потім підтримку з боку США. Але насправді гарантією безпеки є підтримка з боку США. І я не применшую той факт, що деякі країни Європи готові розмістити війська в післявоєнній Україні. Я лише вказую на те, що без підтримки з боку США це не має значення", – зазначив Рубіо.

