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Лавров отреагировал на обсуждение немецкими офицерами атаки на Крымский мост

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал на записи разговоров немецких офицеров по поводу передачи Украине ракет Taurus, передает портал «Комментарии».

сегодня, 18:05
Автор:
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Ткачик Олеся
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По мнению Сергея Лаврова, на самом деле канцлер Германии Олаф Шольц хочет передать Украине дальнобойные ракеты "Таурус", но сделать это тайно, чтобы в случае "прилетов" на Берлин даже никто не подумал.

Лавров отреагировал на обсуждение немецкими офицерами атаки на Крымский мост

Сергей Лавров

По его словам, Германия хочет, чтобы в случае значительных атак, все подумали на американцев и британцев.

"Это, вообще, вопиющее саморазоблачение",
– заявил Лавров по итогам Антальйского дипломатического форума.

При этом Лавров напомнил, что есть еще один факт "саморазоблачения", который уже имел место. По его словам, бывший канцлер Германии Ангела Меркель и экс-президенты Франсу Олланд и Петр Порошенко заявляли, что даже не собирались выполнять "Минские договоренности", которые были подписаны с Россией.

По мнению Лаврова, скандал вокруг записей разговора немецких офицеров свидетельствует о том, что "лагерь войны в Европе по-прежнему очень и очень силен".

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что 1 марта российские пропагандисты обнародовали записи с разговорами немецких офицеров, обсуждавших передачу Украине ракет "Таурус". В этом контексте они размышляли о том, сколько нужно таких ракет, чтобы уничтожить Крымский мост. Указывалось, что для этого нужно несколько десятков таурусов. Немецкие офицеры допустили, что можно передать Украине сотню дальнобойных ракет.

Канцлер Германии Олаф Шольц уже подтвердил подлинность обнародованных записей и добавил, что на этот счет идет проверка. Он пообещал скорые ответы.

Кроме того, эксперты рассказали, каким образом Россия смогла получить доступ к разговорам немецких генералов. Говорят, что здесь виной может быть российское программное обеспечение, которым до сих пор пользуются в мире.




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Источник: https://www.unian.ua/world/lavrov-nazvav-krichushchim-zapis-zliv-pro-ataku-na-krimskiy-mist-12561087.html
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