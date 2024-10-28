Лавров перевернул все с ног на голову: в чем обвинил Запад, говоря о войсках КНДР

Министр иностранных дел страны-агрессора РФ Сергей Лавров заявил, что высказывания западных политиков по сотрудничеству России с Северной Кореей являются якобы попыткой оправдать присутствие своих военных в Украине, давно поддерживающих ВСУ. Об этом Лавров сказал во время пресс-конференции после переговоров с министром иностранных дел Кувейта Абдуллой Аль-Яхьей.

Сергей Лавров

"Вероятно, это просто попытка задним числом оправдать то, что происходит уже давно", — отметил Лавров, комментируя заявления о поддержке России со стороны КНДР.

Министр страны-агрессора также заявил, что военные из стран Запада уже якобы длительное время находятся на территории Украины, оказывая поддержку ВСУ. По словам Лаврова, Россия рассматривает такую деятельность Запада как элемент гибридной войны против РФ.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что кремлевский диктатор Владимир Путин, отвечая на вопрос о вероятности пребывания военных из КНДР в России, подчеркнул, что договор о стратегическом партнерстве между странами ратифицирован, и Россия не сомневается в серьезных намерениях Пхеньяна по сотрудничеству.

Также "Комментарии" рассказывали , что США долгое время не могло подтвердить присутствие войск КНДР в России. Впоследствии глава Пентагона Ллойж Остин все же заявил, что войска КНДР все же присутствуют в РФ, впрочем в США не располагают информацией по поводу того, что они там делают. Вместе с тем генсек НАТО Рютте заявил, что войска КНДР не просто находятся в России, а уже переброшены в Курскую область, где идут бои с ВСУ.

"Сегодня я могу подтвердить, что северокорейские войска были отправлены в Россию, и что северокорейские военные подразделения были развернуты в Курской области", — сказал Рютте.



