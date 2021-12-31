Лавров пообещал Киеву ответ на военные провокации Киева против Донбасса

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва даст "адекватный ответ" на "любые возможные военные провокации Киева против Донбасса". Слова Лаврова были адресованы в сторону украинской власти, но при этом российский дипломат имел ввиду Запад, который поддерживает Украину в ее борьбе с российской агрессией. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "РИА Новости".

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

Сергей Лавров отметил, что Запад не изменил своей политики после предупреждений России и продолжает поддерживать в Украине милитаристские настроения. Официальный Киев эту политику тоже поддерживает и рассматривает помощь Запада, как стимул для того, чтобы начать военную провокацию на востоке Украины.

Издание "Комментарии" также сообщало, что Сергей Лавров на этой неделе сделал провокационное заявление о том, что в Украине может быть проведена "маленькая война", которая якобы в интересах США. Свои мысли Лавров объяснил тем, что именно США продолжают поставлять в Украину военную технику и вооружение, а также всячески подстрекать украинскую власть к тому, чтобы силовым путем решить непростой вопрос Донбасса. Главный российский дипломат считает, что в планах Вашингтона может быть проведение военной операции на востоке Украины, следствием чего станет обвинение России в провокации и введение санкций против Москвы.

Читайте также на портале "Комментарии" – политический эксперт Сергей Таран рассказал, что глава МИД России Сергей Лавров фактически прямым текстом подтвердил, что военная угроза РФ – это шантаж вступления Украины в НАТО.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!