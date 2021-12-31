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Лавров пообещал Киеву ответ на военные провокации Киева против Донбасса

Глава МИД РФ считает, что Запад якобы продолжает поддерживать милитаристские устремления украинских властей

сегодня, 12:00
Автор:

Кравцев Сергей
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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва даст "адекватный ответ" на "любые возможные военные провокации Киева против Донбасса". Слова Лаврова были адресованы в сторону украинской власти, но при этом российский дипломат имел ввиду Запад, который поддерживает Украину в ее борьбе с российской агрессией. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "РИА Новости". 

Лавров пообещал Киеву ответ на военные провокации Киева против Донбасса

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

Сергей Лавров отметил, что Запад не изменил своей политики после предупреждений России и продолжает поддерживать в Украине милитаристские настроения.  Официальный Киев эту политику тоже поддерживает и рассматривает помощь Запада, как стимул для того, чтобы начать военную провокацию на востоке Украины.

Издание "Комментарии" также сообщало, что Сергей Лавров на этой неделе сделал провокационное заявление о том, что в Украине может быть проведена "маленькая война", которая якобы в интересах США. Свои мысли Лавров объяснил тем, что именно США продолжают поставлять в Украину военную технику и вооружение, а также всячески подстрекать украинскую власть к тому, чтобы силовым путем решить непростой вопрос Донбасса. Главный российский дипломат считает, что в планах Вашингтона может быть проведение военной операции на востоке Украины, следствием чего станет обвинение России в провокации и введение санкций против Москвы.

Читайте также на портале "Комментарии" – политический эксперт Сергей Таран рассказал, что глава МИД России Сергей Лавров фактически прямым текстом подтвердил, что военная угроза РФ – это шантаж вступления Украины в НАТО.



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Источник: https://ria.ru/20211231/lavrov-1766234596.html
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