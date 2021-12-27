Лавров рассказал о готовящейся маленькой войне в Украине

Глава МИД России Сергей Лавров высказал мнение, что за "маленькой войной" в Украине могут стоять США. Именно потому Штаты поставляют в Украину вооружение, подогревая милитаристские настроения внутри страны. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на интервью Лаврова.

Сергей Лавров. Фото: liga.net

Главный российский дипломат прокомментировал беспокойство Вашингтона относительно того, что российские войска сосредоточены у украинской границы. По словам Лаврова, его беспокоят другие вещи, потому что российские военнослужащие и российская военная техника находится на своей территории и никому не угрожают. В то же время Москва не может не реагировать на то, что происходит у ее западных границ.

Сергей Лавров отметил, Белый Дом публично сообщает, что он помогает Украине и продолжает поставлять в страну вооружение. Поток боеприпасов и ударных систем, которые прибывают в Украину из США, не прекращается. По последней информации, которую представили в Вашингтоне, в Украину прибыло техники на 2,5 млрд долларов.

По мнению министра, все это может быть каким-то большим планом США о том, чтобы развязать в Украине "маленькую войну", перед этим подогрев милитаристские настроения в украинском обществе, а затем сделать виновной в произошедшем именно Москву. А дальше уже по отработанному сценарию – ввести новые санкции против России, чтобы ударить по экономической составляющей.

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