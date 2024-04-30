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Лавров попытался оправдаться за притеснение таджиков. Когда их перестанут «трясти»

Глава МИД страны-агрессора Сергей Лавров попытался оправдаться за ситуацию вокруг таджиков, которая происходит в РФ. По его словам, их проверяют в связи с терактом в «Крокусе» и все меры носят временных характер

сегодня, 15:09
Автор:
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Ткачик Олеся
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Министры иностранных дел России и Таджикистана Сергей Лавров и Сироджиддин Мухриддин во время телефонного разговора обсудили вопрос проверок таджиков, которые имеют место в РФ.

Лавров попытался оправдаться за притеснение таджиков. Когда их перестанут «трясти»

Сергей Лавров

Как сообщили в МИД страны-агрессора, таджикистанской стороне были предоставлены дополнительные подробные разъяснения о проводимых российскими службами мерах по профилактике терроризма в соответствии с законодательством Российской Федерации. В МИД РФ подчеркнули, что трагические события в "Крокус Сити Холл" стали главной причиной более тщательных проверок прибывающих иностранных граждан.

При этом Лавров особо подчеркнул временный характер принятых мер, их ненаправленность против конкретной нации или религии, постепенная нормализация обстановки на пунктах пропуска.

Ранее в МИД России сообщали, что задержки при прохождении иностранцами паспортного контроля на границах РФ носят временный характер, предпринимаются безотносительно к национальной принадлежности въезжающих лиц. Иностранцев начали более тщательно проверять на въезде в связи с активизацией мер по профилактике терроризма российскими правоохранительными органами, объяснило ведомство.

При этом известно, что 28 апреля на сайте внешнеполитического ведомства Таджикистана был опубликован комментарий представителя МИД республики о ситуации с гражданами Таджикистана в московских аэропортах. По данным ведомства, на конец дня 27 апреля "в зоне временного содержания граждан международного аэропорта Внуково российской столицы без обеспечения надлежащих санитарных условий находятся 954 граждан Таджикистана", в том числе студенты-таджикистанцы, проходящие обучение на территории России. В комментарии отмечалось, что из общего количества застрявших в аэропорту Внуково граждан Таджикистана после многочасового ожидания на территорию России были допущены 322 человек.

29 апреля в МИД Таджикистана сообщили, что вручили послу России в республике Семену Григорьеву ноту, в которой заявляется о серьезной озабоченности массовыми случаями проявления "подчеркнуто негативного отношения" к гражданам Таджикистана на территории РФ, а также повсеместного нарушения их прав и свобод.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что таджики массово уезжают из РФ.




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Источник: https://www.interfax.ru/russia/958481
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