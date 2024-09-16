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Лавров пожаловался на новые санкции от США против российской пропаганды

Сергей Лавров недоволен новыми санкциями США против российской пропаганды.

сегодня, 15:33
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Автор:
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Slava Kot

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты применив новые санкции против России "превзошли" антиутопические произведения Джорджа Оруэлла. Таким образом, Лавров отреагировал на санкции США против российских пропагандистских СМИ.

Лавров пожаловался на новые санкции от США против российской пропаганды

Глава МИД России Сергей Лавров. Фото из открытых источников

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил на совместной пресс-конференции с коллегой из Египта, где раскритиковал санкции США. По словам Лаврова, Соединенные Штаты демонстрируют "тоталитаризм в чистом виде", когда блокируют российские СМИ.

"Оруэлл представить не мог, как будет выглядеть тоталитарное государство. Его превзошли нынешние руководители в Вашингтоне. Они подавляют любое инакомыслие", — сказал Лавров, комментируя санкции США.

Лавров заявил, что якобы руководство США и страны-партнеры пытаются остановить процесс формирования "многополярного справедливого и демократического мироустройства".

В начале сентября Минфин США ввел санкции против российской пропагандистки и главной редакторки телеканала RT Маргариты Симоньян. 13 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен озвучил новые санкции против российских пропагандистских СМИ. По его словам, медиагруппа "Россия сегодня" и ее дочерние компании работают на российскую разведку.

Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал санкции США "сумасшедшими", а спикер МИД РФ Мария Заарова заявила, что Россия ответит на действия Вашингтона.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия тайно обслуживает свои истребители, несмотря на санкции. Стало известно, какая страна Запада помогает Москве.

Также "Комментарии" писали об украинском представителе в ООН Сергей Кислице, который спросил Лаврова, что он за животное вспомнил произведение Джорджа Оруэлла.



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