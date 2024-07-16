Главу министерства иностранных дел террористической России Сергея Лаврова заметили в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Известно, что 16 июля здесь состоится заседание Совета безопасности ООН, на котором пройдут открытые дебаты, которые будут посвящены многостороннему сотрудничеству, а в среду состоится дискуссия о ситуации на Ближнем Востоке.

Сергей Лавров

По данным росСМИ, глава МИД страны-агрессора Лавров примет участие в обоих дискуссиях в качестве председателя заседания.

При этом в МИД террористической России утверждают, что якобы сразу несколько стран выразили готовность провести с Лавровым двусторонние встречи. Впрочем, известно, что от Соединенных Штатов такой просьбы не поступало.

К слову, российский политолог Петр Колчин считает, что участие российской стороны в заседаниях ООН открывает возможности для "сотрудничества и развития нового миропорядка". Также, по его мнению, такое участие приводит к "повышению авторитета" РФ на мировой арене.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что якобы Россия передала Соединенным Штатам проект своего так называемого "мирного плана". По данным СМИ, якобы РФ хочет, чтоб Украина вывела войска из Донбасса, а в ответ Кремль отдаст Украине захваченную Запорожскую АЭС, а также обещает подумать над возвращением оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей. Также Россия якобы предлагает установить совместный контроль над аннексированным Крымом. Но в ответ Кремль требует, чтоб Украина отказалась от членства в НАТО и фактически провела "демилитаризацию", радикально сократив численность Вооруженных сил.



