Лавров пригрозил Европе на фоне заявлений о возможном вводе войск в Украину

Российская Федерация продолжает использовать международные площадки для распространения агрессивной риторики, ядерного шантажа и выдвижения ультиматумов мировому сообществу. В этот раз инструментом пропаганды стало выступление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова перед молодежной аудиторией, где он наметил видение Москвой будущего мироустройства сквозь призму войны против Украины.

Сергей Лавров и Владимир Путин. Фото из открытых источников

Российский министр попытался заверить присутствующих в миролюбии Кремля, перейдя к открытым угрозам странам НАТО.

"Россия неоднократно подчеркивала, что не собирается нападать на западные страны и не имеет никаких интересов заниматься этим, – цинично заметил руководитель дипломатического ведомства страны-агрессорки. Сразу после этого Сергей Лавров пригрозил европейским столицам сокрушительными последствиями в случае прямого столкновения: — Однако если Европа, регулярно говорящая о подготовке к войне против РФ, нападет на Россию, это будет уже совсем другая война, и она будет очень короткой. А размещение Западом контингентов в Украине вообще станет официальным объявлением войны".

Традиционно для российского руководства Лавров попытался снять с РФ ответственность за разрешение крупнейшего вооруженного конфликта в Европе со времен Второй мировой войны. По его мнению, боевые действия являются "прямым следствием экспансионистской политики Запада". При этом дипломат подтвердил, что Кремль не отказывается от своих захватнических планов по полному покорению Украины.

"Любое урегулирование на Украине предусматривает обязательное выполнение начальных задач СВО, — безальтернативно объявил Лавров, маскируя оккупацию суверенных территорий под заботу о безопасности континента. Он добавил: — Достижение целей СВО, в конце концов, послужит глобальному оздоровлению обстановки во всей Евразии и станет весомым вкладом в формирование нового миропорядка".

Отдельное внимание в своей речи представитель путинского режима уделил украинскому правительству и внутренним политическим процессам в России. В частности, Лавров обвинил Президента Владимира Зеленского в "искоренении всего российского с упрямством, достойным лучшего применения". В заключение глава МИД РФ пожаловался на то, что западные спецслужбы и правительства якобы пытаются "прямо вмешаться в голосование граждан на выборах в Госдуму" как внутри Российской Федерации, так и на избирательных участках за рубежом.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что будет с Украиной, если РФ начнет полномасштабное вторжение в Европу.