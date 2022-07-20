Лавров пригрозил Европе настоящей войной и назвал условия Кремля

Вашингтон и Лондон якобы заинтересованы в том, чтобы на европейском континенте началась "настоящая война", чтобы Россия и Европа столкнулись на поле боя. Поводом для такой войны могут послужить поставки Украине западного вооружения. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова, которого цитирует российское пропагандистское издание "РИА Новости".

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

Российский министр отметил, что больше всего заинтересованы в большой войне в Европе американские и британские политики. Они добиваются при активной поддержке немцев и поляков, а также прибалтов того, чтобы происходящее в Украине переросло в "настоящую войну", в которой Россия столкнется с европейскими государствами.

По мнению Сергея Лаврова, больше всего получит выгоду от таких событий Вашингтон, потому что американцы сидят далеко, за проливами, за океанами и они чувствуют себя в безопасности.

При этом министр отметил, что поставки Украине западного вооружения в частности дальнобойной артиллерии HIMARS не позволяют украинской и российской стороне сесть за стол переговоров.

Стоит отметить, что в России уже давно делают резкие заявления в сторону Запада, высказываясь против поставок Украине вооружения, которое существенно мешает реализации планов Путина.

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