logo

BTC/USD

23645.05

ETH/USD

1586.11

LTC/USD

58.11

USD/UAH

36.90

EUR/UAH

37.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Лавров пригрозил Европе настоящей войной и назвал условия Кремля
commentss НОВОСТИ Все новости

Лавров пригрозил Европе настоящей войной и назвал условия Кремля

Глава МИД России считает, что в войне больше всего заинтересованы США, которые активно поставляют Украине вооружение

сегодня, 12:48 comments1031
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Вашингтон и Лондон якобы заинтересованы в том, чтобы на европейском континенте началась "настоящая война", чтобы Россия и Европа столкнулись на поле боя. Поводом для такой войны могут послужить поставки Украине западного вооружения. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова, которого цитирует российское пропагандистское издание "РИА Новости".  

Лавров пригрозил Европе настоящей войной и назвал условия Кремля

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

Российский министр отметил, что больше всего заинтересованы в большой войне в Европе американские и британские политики. Они добиваются при активной поддержке немцев и поляков, а также прибалтов того, чтобы происходящее в Украине переросло в "настоящую войну", в которой Россия столкнется с европейскими государствами.

По мнению Сергея Лаврова, больше всего получит выгоду от таких событий Вашингтон, потому что американцы сидят далеко, за проливами, за океанами и они чувствуют себя в безопасности.                                                                                             

При этом министр отметил, что поставки Украине западного вооружения в частности дальнобойной артиллерии HIMARS не позволяют украинской и российской стороне сесть за стол переговоров.

Стоит отметить, что в России уже давно делают резкие заявления в сторону Запада, высказываясь против поставок Украине вооружения, которое существенно мешает реализации планов Путина.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент РФ Путин назвал причину, почему он не встретится с президентом Украины Зеленским




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ria.ru/20220720/lavrov-1803662312.html
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!