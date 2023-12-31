Лавров пригрозил серьезными мерами США

Россия угрозами отреагировала на возможные попытки США развернуть наземные ракеты средней и малой дальности, запрещенные договором ДРСМД. Глава МИД РФ Серий Лавров заявил, что Москва предпримет "серьезные меры". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Сергей Лавров пригрозил США. Фото из открытых источников

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США видят в РФ "экзистенциальную угрозу".

"Политические элиты в Штатах видят в России врага и экзистенциальную угрозу. Россия предпримет серьезные меры в ответ на развертывание США ранее запрещенных ракетных вооружений", — сказал Лавров, однако не предоставил доказательств попытки США развернуть запрещенные ранее ракеты.

В то же время, Лавров заявил, что Россия якобы не будет первой идти на размещение запрещенных ранее ракет.

"Москва не станет первой разворачивать ракеты меньшей и средней дальности, если Вашингтон откажется от наращивания силового давления на нее", – сказал Лавров.

Напомним, что Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) был подписан 8 декабря 1987 между Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым. США и СССР обязались не разворачивать и не испытывать крылатые и баллистические ракеты наземного базирования малой дальности – 500-1000 км и средней дальности – 1000-5500 км. Кроме того, обе страны должны были уничтожить все пусковые установки такого типа за три года. ДРСМД стал первым договором о реальном сокращении вооружений.

В феврале 2019 года Дональд Трамп заявил, что Россия нарушает условия договора, в частности, по разработке и развертыванию своих ракетных систем. В августе 2019 года договор закончился, а Россия и США официально вышли из него.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия пригрозила Южной Корее местью.

Также "Комментарии" писали о заявлении России, которым вызвали Чехию в Совбез ООН из-за войны в Украине. В Праге резко отреагировали на подобные сообщения из Кремля.