Лавров пригрозил всем странам-соседкам РФ: подробности

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пригрозил "обрусением" всем странам-соседкам РФ. Как передает портал "Комментарии", о прямом интересе Москвы в продвижении русского языка глава МИД России заявил в рамках сегодняшнего 41-го заседания Совета глава субъектов РФ.

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

Во время своей речи Лавров заявил, что Россия намерена "навязывать" русский язык путем расширения образовательных программ, прежде всего, в приграничных с РФ странах.

Также министр указал, что часть усилий Россия направит на то, чтобы трудовые мигранты выучили русский язык.

"Мы заинтересованы в продвижении позиций русского языка, прежде всего, в приграничных с Россией странах, а также в расширении образовательных программ на русском языке с прицелом в том числе на обучение трудовых мигрантов", — отметил Сергей Лавров.

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