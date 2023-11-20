У Путина отреагировали на закрытие границы Финляндией

В Кремле заявили, что причины, которые озвучивает Финляндия, объясняя тем самым решение о закрытии границы, просто придуманы. В Москва считают неприемлемыми обвинения в том, что российские пограничники умышленно доставляют мигрантов на финскую границу, чтобы спровоцировать кризис. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Интерфакс", цитируя заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

Главный рупор Кремля подчеркнул, пограничными переходами пользуются те, кто имеет на это законное право, и в этом плане российские пограничники полностью придерживаются всех своих служебных инструкций.

В Кремле также прокомментировали сообщения о том, что Финляндия может закрыть остальные пункты пропуска на сухопутной границе с Россией в самое ближайшее время.

"Ничего, кроме глубокого сожаления это не вызывает, потому что с Финляндией у нас давние, очень хорошие отношения были, прагматичные, основанные на взаимном уважении. И, конечно же, мы сожалеем, что на смену этим отношениям пришла такая исключительно русофобская позиция, которой стали придерживаться руководители этой страны", – высказался Песков.

Напомним, Финляндия 18 ноября закрыла четыре пропускных пункта с Россией. Такой шаг финского правительства вызвал возмущение среди мигрантов, которые и дальше пытаются пройти через пункты пропуска. В результате для дополнительной безопасности Финляндия направила свои войска к границе с Россией.

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