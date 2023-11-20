У Путина отреагировали на закрытие границы Финляндией

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
В Кремле заявили, что причины, которые озвучивает Финляндия, объясняя тем самым решение о закрытии границы, просто придуманы. В Москва считают неприемлемыми обвинения в том, что российские пограничники умышленно доставляют мигрантов на финскую границу, чтобы спровоцировать кризис. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Интерфакс", цитируя заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
Дмитрий Песков. Фото из открытых источников
Главный рупор Кремля подчеркнул, пограничными переходами пользуются те, кто имеет на это законное право, и в этом плане российские пограничники полностью придерживаются всех своих служебных инструкций.
В Кремле также прокомментировали сообщения о том, что Финляндия может закрыть остальные пункты пропуска на сухопутной границе с Россией в самое ближайшее время.
Напомним, Финляндия 18 ноября закрыла четыре пропускных пункта с Россией. Такой шаг финского правительства вызвал возмущение среди мигрантов, которые и дальше пытаются пройти через пункты пропуска. В результате для дополнительной безопасности Финляндия направила свои войска к границе с Россией.
Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский подтвердил данные, что Россия готовит план дезинформации для раскола украинского общества, известный как "Майдан-3". А секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что стоит работать над деанонимизацией деятельности Telegram-каналов. Что можно сказать об информационном фронте российско-украинской войны на данный момент? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.
Обсуждения
Новости
Микола
сегодня, 14:18
Слава Украiнi !!! Я багато думаю , чому росiяни не тiкають до Китаю та Пiвнiчноi Кореi ... Яка користь iз нашого петi Симоненко та Зюганова для росii...