Лавров пригрозил Западу ядерной войной с катастрофическими последствиями

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обвинил западные страны, которые якобы "одержимы идеей нанесения России стратегического поражения". По словам главы МИД РФ, такая ситуация может привести к ядерному столкновению между странами с катастрофическими последствиями. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Глава МИД России Сергей Лавров. Фото из открытых источников

Сергей Лавров через два дня после одобрения Палатой представителей пакета помощи США отреагировал, заявив, что таким образом США ставит союзников на линию прямого военного столкновения с РФ. По его словам, страны НАТО одержимы идеей нанести "стратегическое поражение России".

Глава МИД РФ особое внимание уделил "ядерной тройке" стран, которых назвал "главными инициаторами разных провокативных шагов". Вероятно, под "ядерной тройкой" российский министр имел в виду США, Великобританию и Францию. В итоге Сергей Лавров пригрозил ядерной войной.

"Мы видим в этом серьезные стратегические риски, что приводит к повышению уровня ядерной опасности… Запад опасно балансирует на грани прямого военного столкновения между ядерными державами, что чревато катастрофическими последствиями", — сказал Лавров.

Отметим, что высшие представители власти РФ неоднократно в своих заявлениях озвучивали ядерные угрозы странам Запада и Украины, однако официальные лица США говорят, что никаких изменений в ядерной позиции России не заметили.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Польше заявили о готовности разместить на своей территории ядерное оружие для усиления восточного фланга НАТО. Кроме того, польский президент Анджей Дуда отметил, что Россия увеличила милитаризацию в Калининградской области и разместила ядерное оружие в Беларуси.

Также "Комментарии" писали, что у украинцев изменилось мнение о восстановлении ядерного потенциала Украины.