Лавров признался, как Путин относится к Зеленскому
НОВОСТИ

Лавров признался, как Путин относится к Зеленскому

Сергей Лавров заявил, что Путин считает президента Украины "нацистом".

11 ноября 2025, 17:30
Автор:
avatar

Slava Kot

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российский диктатор Владимир Путин считает президента Украины Владимира Зеленского "нацистом". Об этом он сказал, комментируя заявления бывшего спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера относительно убеждений кремлевского лидера об Украине.

Лавров признался, как Путин относится к Зеленскому

Владимир Путин и Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Сергей Лавров считает, что у Путина якобы есть "основания" относиться к Зеленскому, как к "нацисту" и "аргументом" этого он называет награждение украинских военных из полка "Азов", которые защищают Украину от российской агрессии.

"Путин также считает Зеленского нацистом. Ну да. А где доказательства противоположного? Когда Зеленский регулярно позирует на телеэкранах, вручая награды бойцам "Азова", другим нацистским батальонам с шевронами фашистской Германии на рукавах. Ну как к этому относиться?" – заявил Лавров.

Это не новая риторика Кремля. Еще за несколько месяцев до полномасштабного вторжения Путин публично заявлял, что президент Украины якобы "попал под влияние нациков". Именно на этом нарративе российские власти построили значительную часть своей пропаганды, оправдывая войну против Украины вымышленной "денацификацией".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Лавров озвучил требования Кремля для окончания войны в Украине, среди которых оказалась демилитаризация, "денацификация", а также "защита русскоязычного населения".

Также "Комментарии" писали о том, как заставить Путина к переговорам с Зеленским для окончания войны. По мнению бывшего главы НАТО Йенса Столтенберга, этому может способствовать большая помощь Украине.



