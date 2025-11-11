Лавров зізнався, як Путін ставиться до Зеленського

Очільник МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що російський диктатор Володимир Путін вважає президента України Володимира Зеленського "нацистом". Про це він сказав, коментуючи заяви колишнього спецпредставника Держдепартаменту США з питань України Курта Волкера щодо переконань кремлівського лідера про Україну.

Володимир Путін та Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Сергій Лавров вважає, що Путін нібито має "підстави" ставитися до Зеленського, як до "нациста" та "аргументом" цього він називає нагородження українських військових із полку "Азов", які захищають Україну від російської агресії.

"Путін також вважає Зеленського нацистом. Ну так. А де докази протилежного? Коли Зеленський регулярно позує на телеекранах, вручаючи нагороди бійцям "Азову", іншим нацистським батальйонам із шевронами фашистської Німеччини на рукавах. Ну як до цього ставитися?" — заявив Лавров.

Це не нова риторика Кремля. Ще за кілька місяців до повномасштабного вторгнення Путін публічно заявляв, що президент України нібито "потрапив під вплив нациків". Саме на цьому наративі російська влада побудувала значну частину своєї пропаганди, виправдовуючи війну проти України вигаданою "денацифікацією".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Лавров озвучив вимоги Кремля щодо закінчення війни в Україні, серед яких опинилася демілітаризація, "денацифікації", а також "захисту російськомовного населення".

Також "Коментарі" писали про те, як змусити Путіна до переговорів з Зеленським щодо закінчення війни. На думку колишнього очільника НАТО Єнса Столтенберга, цьому може сприяти більша допомога Україні.