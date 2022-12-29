Лавров прокомментировал формулу мира Зеленского и призыв о выводе войск

Россия не собирается обсуждать формулу мира, которую предложил президент Украины Владимир Зеленский ни с представителями Украины, ни с представителями Запада. Как передает издание "Комментарии", такое мнение высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, пишут российские пропагандистские СМИ.

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

Российский министр раскритиковал предложение Зеленского, заявив, что такими формулами мира Киев в очередной раз дает понять, что к реальному диалогу он по-прежнему не готов.

Сергей Лавров также назвал "иллюзией" идею украинского президента вывести российские оккупационные войска из Крыма и Донбасса с помощью западных партнеров. Также Кремлю не нравится предложение об обеспечении выплаты репараций Украине. Это у Путина называют недопустимым.

Стоит отметить, что формула мира Зеленского это десять пунктов – от ядерной безопасности до восстановления территориальной целостности нашего государства, от энергетической безопасности до возвращения всех военнопленных и депортированных, которых удерживают на территории России.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным ежегодным посланием к Верховной раде. Главный посыл, который озвучил глава украинского государства – 2023-й год должен стать решающим для Украины, украинцы должны добыть долгожданную победу.

Также издание "Комментарии" сообщало — когда российское руководство поймет, что Россия обречена на поражение в войне против Украины, оно может пойти на применение тактического ядерного оружия. Такое мнение высказал министр обороны Италии Гвидо Крозетто, пишет издание "Il Fatto Quotidiano".





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