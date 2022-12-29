logo

BTC/USD

16588.07

ETH/USD

1197.60

LTC/USD

66.34

USD/UAH

40.25

EUR/UAH

42.15

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Лавров прокомментировал формулу мира Зеленского и призыв о выводе войск
commentss НОВОСТИ Все новости

Лавров прокомментировал формулу мира Зеленского и призыв о выводе войск

В МИД РФ подчеркнули, что Украина сама не готова к диалогу, а формула мира Зеленского не может быть принята Москвой

сегодня, 11:00
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Россия не собирается обсуждать формулу мира, которую предложил президент Украины Владимир Зеленский ни с представителями Украины, ни с представителями Запада. Как передает издание "Комментарии", такое мнение высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, пишут российские пропагандистские СМИ.

Лавров прокомментировал формулу мира Зеленского и призыв о выводе войск

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

Российский министр раскритиковал предложение Зеленского, заявив, что такими формулами мира Киев в очередной раз дает понять, что к реальному диалогу он по-прежнему не готов. 

Сергей Лавров также назвал "иллюзией" идею украинского президента вывести российские оккупационные войска из Крыма и Донбасса с помощью западных партнеров. Также Кремлю не нравится предложение об обеспечении выплаты репараций Украине. Это у Путина называют недопустимым. 

Стоит отметить, что формула мира Зеленского это десять пунктов – от ядерной безопасности до восстановления территориальной целостности нашего государства, от энергетической безопасности до возвращения всех военнопленных и депортированных, которых удерживают на территории России.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным ежегодным посланием к Верховной раде. Главный посыл, который озвучил глава украинского государства – 2023-й год должен стать решающим для Украины, украинцы должны добыть долгожданную победу.

Также издание "Комментарии" сообщало — когда российское руководство поймет, что Россия обречена на поражение в войне против Украины, оно может пойти на применение тактического ядерного оружия. Такое мнение высказал министр обороны Италии Гвидо Крозетто, пишет издание "Il Fatto Quotidiano".




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!