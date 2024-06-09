Лавров прокомментировал ситуацию с французскими инструкторами в Украине

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что французские официальные лица говорят неправду, утверждая об отсутствии в Украине своих инструкторов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Глава МИД РФ Сергей Лавров. Фото из открытых источников

Глава МИД РФ Сергей Лавров во время программы "Москва. Кремль. Путин" на российском телеканале "Россия-1" дал интервью пропагандисту Павлу Зарубину. В ходе разговора Лавров прокомментировал информацию, что Франция еще не отправила своих инструкторов в Украину.

"Посмотрите, как завибрировали наши французские коллеги, премьер-министр Франции Габриэля Атталя вдруг стал говорить, что у нас там нет инструкторов. Это неправда, и они это знают", — сказал Лавров.

Габриэль Атталь заявил, что Франция может отправить своих инструкторов в Украину и такое решение не является для французов табу. Премьер-министр Франции пояснил, что Париж поддерживает Украину из-за общих ценностей – свободы, демократии. В том числе и потому, что в 1944 году многие не французы помогли освободить Францию от немецкой оккупации.

Напомним, что 27 мая главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что подписал документы для отправки первых французских инструкторов в Украину. Однако 29 мая Макрон назвал сообщение от Сырского "досадной и несогласованной" ошибкой. Однако ожидается, что вскоре первые французские инструкторы будут в Украине для обучения военных, а впоследствии их количество вырастет до нескольких сотен.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле угрожающе отреагировали на присутствие иностранных инструкторов в Украине.

Также "Комментарии" писали о том, что во Франции ответили на российские угрозы ударов по инструкторам из других стран, которые окажутся в Украине.