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Лавров прокомментировал ситуацию с французскими инструкторами в Украине

Появилась реакция Лаврова, что французских военных инструкторов в Украине нет.

сегодня, 15:55
Автор:
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Slava Kot
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что французские официальные лица говорят неправду, утверждая об отсутствии в Украине своих инструкторов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Лавров прокомментировал ситуацию с французскими инструкторами в Украине

Глава МИД РФ Сергей Лавров. Фото из открытых источников

Глава МИД РФ Сергей Лавров во время программы "Москва. Кремль. Путин" на российском телеканале "Россия-1" дал интервью пропагандисту Павлу Зарубину. В ходе разговора Лавров прокомментировал информацию, что Франция еще не отправила своих инструкторов в Украину.

"Посмотрите, как завибрировали наши французские коллеги, премьер-министр Франции Габриэля Атталя вдруг стал говорить, что у нас там нет инструкторов. Это неправда, и они это знают", — сказал Лавров.

Габриэль Атталь заявил, что Франция может отправить своих инструкторов в Украину и такое решение не является для французов табу. Премьер-министр Франции пояснил, что Париж поддерживает Украину из-за общих ценностей – свободы, демократии. В том числе и потому, что в 1944 году многие не французы помогли освободить Францию от немецкой оккупации.

Напомним, что 27 мая главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что подписал документы для отправки первых французских инструкторов в Украину. Однако 29 мая Макрон назвал сообщение от Сырского "досадной и несогласованной" ошибкой. Однако ожидается, что вскоре первые французские инструкторы будут в Украине для обучения военных, а впоследствии их количество вырастет до нескольких сотен.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле угрожающе отреагировали на присутствие иностранных инструкторов в Украине.

Также "Комментарии" писали о том, что во Франции ответили на российские угрозы ударов по инструкторам из других стран, которые окажутся в Украине.



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