Министр иностранных дел страны-агрессорки Сергей Лавров выступил в защиту Ирана, заявив об отсутствии каких-либо доказательств того, что Тегеран работает над созданием ядерного арсенала. Российский дипломат подверг сомнению легитимность военных действий США, назвав их аргументы манипулятивными.

По словам Лаврова, международные наблюдатели и даже внутренние отчеты Штатов якобы подтверждают мирный характер иранской атомной программы.

"Доказательств того, что Иран разрабатывал ядерное оружие, а именно это послужило главным, если не единственным обоснованием войны, мы до сих пор не видим", — цитируют главу МИД РФ пропагандистские ресурсы.

Лавров также назвал абсурдными попытки Вашингтона запретить Ирану обогащать уран, поскольку такое право, по его мнению, является неотъемлемым для любого государства. Более того, он предположил, что именно агрессия США может вынудить Тегеран задуматься о реальном создании ядерного щита для защиты собственного суверенитета.

Главным аргументом российского министра стало циничное заключение о том, что наличие ядерного оружия является единственным реальным предохранителем от американского вмешательства.

"На тех, у кого ядерные бомбы есть, США не нападают", — резюмировал Лавров, намекая на избирательность внешней политики Белого дома.

Напомним, что Россия и Иран в последнее время значительно углубили свое военное и политическое сотрудничество, что вызывает беспокойство у мирового сообщества на фоне глобальных конфликтов.

Также "Комментарии" писали , что администрация президента США официально очертила стратегические задачи военной операции, направленной против иранского режима. Представительница Белого дома Кэролайн Левитт опубликовала исчерпывающий список целей, среди которых полный демонтаж ракетного потенциала Ирана и недопущение создания им ядерного арсенала.