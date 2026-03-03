Міністр закордонних справ країни-агресорки Сергій Лавров виступив на захист Ірану, заявивши про відсутність будь-яких доказів того, що Тегеран працює над створенням ядерного арсеналу. Російський дипломат піддав сумніву легітимність військових дій США, назвавши їхні аргументи маніпулятивними.

Сергій Лавров. Фото: МЗС Росії

За словами Лаврова, міжнародні спостерігачі та навіть внутрішні звіти Штатів нібито підтверджують мирний характер іранської атомної програми.

"Доказательств того, что Иран разрабатывал ядерное оружие, а именно это послужило главным, если не единственным обоснованием войны, мы до сих пор не видим", — цитують очільника МЗС РФ пропагандистські ресурси.

Лавров також назвав абсурдними спроби Вашингтона заборонити Ірану збагачувати уран, оскільки таке право, на його думку, є невід’ємним для будь-якої держави. Більше того, він припустив, що саме агресія США може змусити Тегеран замислитися про реальне створення ядерного щита для захисту власного суверенітету.

Головним аргументом російського міністра став цинічний висновок про те, що наявність ядерної зброї є єдиним реальним запобіжником від американського втручання.

"На тех, у кого ядерные бомбы есть, США не нападают", — резюмував Лавров, натякаючи на вибірковість зовнішньої політики Білого дому.

Нагадаємо, що Росія та Іран останнім часом значно поглибили свою військову та політичну співпрацю, що викликає занепокоєння у світової спільноти на тлі глобальних конфліктів.

Також "Коментарі" писали, що адміністрація президента США офіційно окреслила стратегічні завдання військової операції, спрямованої проти іранського режиму. Речниця Білого дому Керолайн Левітт опублікувала вичерпний список цілей, серед яких — повний демонтаж ракетного потенціалу Ірану та недопущення створення ним ядерного арсеналу.