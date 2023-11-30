Лавров просит оставить его в покое: глава МИД РФ раздражен на саммите ОБСЕ (ВИДЕО)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил на саммите Совета министров ОБСЕ. Несмотря на то, что Лаврова допустили к международному событию, он сам чувствует себя некомфортно.



Глава МИД России Сергей Лавров. Фото из открытых источников

Саммит Совета министров ОБСЕ проходит в Скопье, Северная Македония. Проводящая мероприятие страна выразила готовность принять российскую делегацию во главе с Сергеем Лавровым. Однако российскому дипломату, вероятно, неудобно чувствует себя на саммите ОБСЕ.

Советник министра МВД Украины Антон Геращенко опубликовал отрывок выступления главы МИД РФ Сергея Лаврова. В нем российский дипломат попросил "оставить его в покое", после чего грустно вздохнул.

" Откровенно говоря, его должны были вывести, как это было на заседании ООН в прошлом году", — прокомментировал выступление Лаврова Антон Геращенко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что министерша иностранных дел Германии обратилась к российской делегации, которая все же попала на саммит ОБСЕ. Анналена Бербок призвала Россию вывести свои войска из Украины. По мнению главы МИД Германии, Путин таким образом продемонстрирует стремление к миру. Однако прилетевший в Скопье Сергей Лавров отсутствовал во время выступления Бербок.

Также "Комментарии" писали, что дружественная у России страна запретила Лаврову пересекать границу. Сначала Болгария согласилась предоставить разрешение правительственному самолету РФ для пролета через свое воздушное пространство, однако из-за присутствия пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой решение было отменено. Болгария объяснила такой шаг санкциями Европейского Союза против Захаровой. В Кремле негативно отреагировали на подобные сообщения из Болгарии.