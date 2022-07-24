Лавров рассказал, чего хочет Россия после «зерновой сделки» с Украиной

После переговоров о вывозе украинского зерна из морских портов Россия готова возобновить с Украиной переговоры и касательно более широкого спектра вопросов. Как передает портал "Комментарии", такой посыл во время официального визита в Каир озвучил глава МИД России Сергей Лавров во время общения с представителями СМИ.

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

Министр иностранных дел России отметил, что он уже говорил ранее и готов это подтвердить, что в России нет никаких предубеждений относительно того, чтобы возобновить диалог с украинской стороной по более широкому спектру вопросов, а не только касаемо вывоза зерна из украинских портов. Но сегодня вопрос стоит не в желании Москвы, а в желании Киева, потому что украинские власти, начиная с президента страны и заканчивая его советниками, постоянно твердят, что никаких переговоров не может быть с Россией, пока Украина не одержит победу на поле боя.

По словам Лаврова, все хорошо понимают, чем закончится этот бой, потому сегодня выбор на стороне Киева и его западных партнёров.

При этом Лавров снова пригрозил Украине, что в случае дальнейшего отказа от переговоров есть риск, что еще больше украинцев погибнет в этой полномасштабной войне.

Стоит отметить, что в одном из недавних своих заявлений глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что нет никакого смысла возобновлять переговоры с Россией в той ситуации, которая сегодня есть.

Читайте также на портале "Комментарии" — резкое заявление Орбана о войне в Украине: почему он отчасти прав – чего теперь ждать от ЕС.

Также издание "Комментарии" сообщало — РФ выиграла от зернового соглашения: почему это так – как быть Украине после удара агрессора по порту.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!