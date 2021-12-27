Кремль усиливает давление на Запад по Украине: почему Путин идет ва-банк именно сейчас

Интеграция Украины в НАТО – это прямой вызов безопасности России. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина – Дмитрий Песков, называя сложившуюся ситуацию "вопросом жизни и смерти". Почему именно сейчас российская риторика стала столь резкой и ультимативной? Как могут далее развиваться события? С этими вопросами издание "Комментарии" обратилось к экспертам.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Россия продолжает готовить повод для войны

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко считает, что президент РФ Владимир Путин, имея опыт десятилетий управления очень сложной страной, ведения дел в мировых масштабах (куда его особо не пускали, а он – очень обидчивый, амбициозный), хочет новых рубежей.

"При Путине ничего серьезного не предлагалось в экономике, в решении социальных вопросов. Но Россия худо-бедно росла по достатку за счет газо- и нефтедолларов. И Путин вкладывал их основную часть в вооруженные силы и силовые структуры. Вооруженные силы нужны, чтобы преодолевать такое – несколько пренебрежительное – отношение к нему и РФ в мире. А силовые структуры — чтобы царствовать внутри, подавить всю оппозицию. Чего он во многом, к сожалению, добился. И теперь, по мнению Путина, он перерос Россию, хочет войти в мировую историю. Есть маленькие надежды, что не на негативе. При том, что у Путина много параллелей с поведением Гитлера. Все эти путинские гибридные войны, создание казус-белли (поводов для войны), попытка передела мира – повторяет то, что фашистская Германия совершала в преддверии Второй мировой", – подчеркивает генерал.

По его словам, то, что количество войск для нападения должно быть в 3 и больше, чем обороняющихся, а потому, что Путин не нападет – дилетантский подход в военной области. Поскольку нужно учитывать боевой потенциал. А он у РФ – достаточно мощный.

"Речь не только о ядерном оружии, но и высокоточном, наличии количества и качества бронированных сил, ударной авиации, ракетных войск, систем залпового огня. По совокупности для начала широкомасштабной войны с Украиной этого россиянам вполне достаточно, – подчеркивает Игорь Романенко. – К сожалению, Запад дал Путину возможность почувствовать свое всесилие – и западное бессилие. Мы видели это по поведению США, ЕС после захвата россиянами Крыма, после их действий на Востоке Украины, по строительству "Северного потока-1" и "Северного потока-2". Было понятно, что укрепляясь экономически и военно, РФ рано или поздно будет пожинать плоды".

Генерал уверен, что Путин хотел устроить блицкриг (угрозу захвата Украины с выдвижением определенных требований Запада)– еще в прошлом году. Но помешала ситуация с ковидом, выборы в США, где его "друг, товарищ и брат" Трамп не переизбрался.

"Путин создавал группировки, хотел под юбилейный военный парад 9 мая всё успеть. Но не сложилось. Пришлось планы отложить. Осуществлять их активно Кремль начал в этом году. Решая вопросы по-пацански, как в питерских подворотнях, по КГБ-шному. Путин продолжает давить экономически (газ/нефть) на Европу. Но прежде всего на Украину, роль которой для него ценна в построении "Новороссии" или Путинского Союза. Давит и военным способом. Группировки сформировать и содержать у границ – большие деньги. А если денег не хватает – надо оккупировать другие территории, выкачивать из них ресурсы. Что Путин и делает. Приднестровье, Грузия, Украина. Промышленность уничтожена, вывезена, при этом можно давить на соседние государства с помощью частей, которые оккупированы", – отмечает Юрий Романенко.

Он также акцентирует, что Запад в целом и Байден в частности существенно себя Путину не противопоставляют. И тот наглеет.

"Путину уже мало интерактивного общения. Он добивается очередной очной встречи с Байденом. При этом российский президент уже получил на текущий момент дивиденды – санкции, заложенные в оборонном бюджете США по СП-2, и трем десяткам лиц из ближайшего окружения Путина были отменены. Приостановлены и поставки вооружения Украины, которые были ранее заявлены. А что в ответ? Россия обещает отведение войск – для дальнейших переговоров. Якобы приступили к этому отводу. Но насколько можно верить россиянам – видно по тому, что происходит с "режимом тишины" на Донбассе. Такое обещание, похоже, было дано США со стороны РФ. Но подвижек нет. Обстрелы продолжаются, почти каждый день – сообщения о раненых", – напоминает генерал.

При этом украинскую власть российское руководство не воспринимает, равно как саму Украину в качестве государство.

Теперь еще специфический главарь Чечни Кадыров, который готов "решить вопрос" с Украиной. Всё это предтечи к тому, чтобы совершить открытое нападение на Украину. Нам следует максимально укреплять обороноспособность, продолжать дипломатические усилия. Активно работать с союзниками, чтобы те были тверды в намерениях поддержки нашей страны. Сейчас Запад, к сожалению, готов ввести санкции лишь после того как произойдет нападение. А нам следует убеждать, что санкции надо вводить на упреждение". "Россия продолжает готовить казус-белли – повод для войны, – уверен Игорь Романенко. – Рупорами выступают сам Путин с обвинениями Украину в мифических провокациях, а также его приспешники. Из последних можно вспомнить заявление министра обороны РФ Шойгу о якобы американцах с химическим оружием на Донбассе , главу МИД Лаврова с его периодическими дерзкими выпадами.

Задача украинской разведки – дать ответы на вопрос, нажата ли "красная кнопка"

Директор аналитического центра "Третий сектор", политолог Андрей Золотарев поясняет активизацию российского политического руководства, выдвигающего требования о фактическом пересмотре сфер влияния, с тем, что оно увидело благоприятный момент для глобальной смены правил игры и изменения формата отношений.

"Произошло заметное ослабление США. Мы видим непоследовательность американской внешней политики. И это происходит на фоне растущей экономической и военной мощи Китая. С соответствующими геополитическими амбициями. То же самое можно сказать и о РФ, которая значительно окрепла по сравнению с периодом 20-летней давности, – говорит политолог. – Очевидно, что РФ не собирается довольствоваться статусом региональной державы. И заявляет больше амбиций, на переход от однополярного мира к многополярному. Мы уже видим новые военно-политические союзы. Где здесь Украина? Главное, чтобы мы не оказались на столе в качестве разменной монеты".

Требования РФ (не продвижение НАТО на Восток, отказ от евроатлантических устремлений бывший республик СССР, включая Украину, Грузию, Молдову; отсутствие инфраструктуры Альянса вблизи России) в классическом виде ультиматумом не являются, считает эксперт. Ведь там не выставлены дедлайн, сроки выполнения. Не прописано, что если вы не сделаете того "до…", то…

"Правда, что "то" – еще под вопросом. Но настораживает, что на прямой вопрос журналиста во время недавней пресс-конференции – допускает ли он силовое решение украинского вопроса, Путин не дал отрицательного ответа . И многие пришли к выводу, что это – один из возможных вариантов. И решение об использовании силового сценария тоже лежит на столе в Кремле. Впрочем, возможно это банальная игра на повышение ставок в торге. Ведь не закончился диалог Путин-Байден, анонсировал диалог РФ-НАТО, – отмечает Андрей Золотарев. – Так что есть определенное время. Которое нам следует использовать с умом. И тут задача украинской разведки, если таковая существует – дать ответы на вопрос, нажата ли "красная кнопка", готовятся ли ее нажать. Если они разведчики, а не пиарщики. А задача военно-политического руководства Украины – готовить достойный и реалистичный ответ на то или иное развитие ситуации".

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