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Лавров рассказал о том, ведет ли Россия «подпольные переговоры» по Украине

Глава МИД террористической России в Беларуси рассказал о том, ведет ли Кремль «подпольные переговоры» по Украине

24 июня 2024, 19:08
Автор:
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Ткачик Олеся
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Министр иностранных дел страны-агрессора Сергей Лавров заявил, что террористическая Россия ни с кем не ведет "подпольные" переговоры по Украине.

Лавров рассказал о том, ведет ли Россия «подпольные переговоры» по Украине

Сергей Лавров

"Ни с кем мы никакие подпольные переговоры не ведем, переговоры Запад отказывается организовывать на справедливой основе, не говоря уже о том, что человек по фамилии Зеленский запретил всему украинскому руководству вести переговоры с Российской Федерацией", — заявил Лавров.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что глава МИД страны-агрессора Сергей Лавров заявил, что причастность Соединенных Штатов и Украины к "теракту" в Севастополе не подвергается сомнению. Он подчеркнул, что американское вооружение, которое США поставляет "украинскому режиму" не может быть использовано без прямого участия американских военных, включая спутниковые возможности.

Кроме того, известно, что кремлевский диктатор Владимир Путин выставил свои требования для того, чтобы прекратить войну в Украине. В частности, он хочет, чтобы Украина отдала РФ четыре своих области – Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую, а также Крым. Помимо этого, Путин хочет, чтобы Украина отказалась от членства в НАТО, провела демилитаризацию и денацификацию, а Запад снял с России все санкции. Такие хотелки раскритиковали не только в Украине, а и за рубежом, отметив, что Путин хочет даже больше того, что сумел захватить. Его требования не говорят о том, что он стремится к миру, заявили на Западе.

Тем не менее, в Украине все же не исключают, что на втором Саммите мира все же сядут с Россией за стол переговоров. Как сказал Дмитрий Кулеба, возможно, за модель переговоров будет взят опыт с "зерновой сделкой".




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Источник: https://www.gazeta.ru/politics/news/2024/06/24/23315113.shtml?updated
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Обсуждения

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Гарик

24 июня 2024, 20:24

Лошадиномордый свое игого может засунуть себе в круп !Почему то Украина не вызывала ни иранского посла,никого..а эти решили путиносрански обделаться..


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