Лавров с оскорблением рассказал, чем письмо Зеленского взбесило Путина

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Slava Kot
Министр иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал на открытое письмо президента Украины Владимира Зеленского к российскому диктатору Владимиру Путину. По его словам, форма такого обращения якобы говорит о нежелании Киева вести реальные мирные переговоры с Россией.
Сергей Лавров. Фото из открытых источников
Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с министром иностранных дел Бангладеш начал жаловаться на письмо Зеленского к Путину. Глава МИД РФ утверждает, что Кремль воспринял сообщение Зеленского как сигнал об отсутствии заинтересованности Украины в переговорном процессе.
По словам российского министра, послание было адресовано непосредственно Путину, однако стало публичным. Именно это Лавров использовал в качестве повода для критики украинского президента.
Владимир Зеленский ранее объяснял причины выбора открытого формата обращения к Путину. По его словам, у него не было уверенности, что закрытое сообщение будет передано российскому руководству. Именно поэтому письмо было обнародовано публично.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский со смехом ответил Путину на "хамское" письмо и заявил о существовании первой версии.
Также "Комментарии" писали, что Лавров озвучил новое условие России для окончания войны в Украине.