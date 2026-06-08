Лавров с оскорблением рассказал, чем письмо Зеленского взбесило Путина

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал на открытое письмо президента Украины Владимира Зеленского к российскому диктатору Владимиру Путину. По его словам, форма такого обращения якобы говорит о нежелании Киева вести реальные мирные переговоры с Россией.

Сергей Лавров. Фото из открытых источников

Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с министром иностранных дел Бангладеш начал жаловаться на письмо Зеленского к Путину. Глава МИД РФ утверждает, что Кремль воспринял сообщение Зеленского как сигнал об отсутствии заинтересованности Украины в переговорном процессе.

"О вероятности возобновления переговоров с Украиной или по украинскому вопросу… Президент на ПМЭФ подробно на эту тему высказался. Президент оценил это письмо скорее как указание на то, что переговоры Украине не нужны", — сказал Лавров.

По словам российского министра, послание было адресовано непосредственно Путину, однако стало публичным. Именно это Лавров использовал в качестве повода для критики украинского президента.

"Письмо Зеленского, было адресовано президенту Путину, но почему-то было разослано по всему миру. Да, наверное, вежливые люди не делают", — заявил Лавров.

Владимир Зеленский ранее объяснял причины выбора открытого формата обращения к Путину. По его словам, у него не было уверенности, что закрытое сообщение будет передано российскому руководству. Именно поэтому письмо было обнародовано публично.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский со смехом ответил Путину на "хамское" письмо и заявил о существовании первой версии.

Также "Комментарии" писали, что Лавров озвучил новое условие России для окончания войны в Украине.