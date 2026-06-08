Лавров з образою розповів, чим лист Зеленського розлютив Путіна

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров відреагував на відкритий лист президента України Володимира Зеленського до російського диктатора Володимира Путіна. За його словами, форма такого звернення нібито свідчить про небажання Києва вести реальні мирні переговори з Росією.

Сергій Лавров. Фото з відкритих джерел

Сергій Лавров на пресконференції після переговорів з міністром закордонних справ Бангладеш, почав скаржитися на лист Зеленського до Путіна. Очільник МЗС РФ стверджує, що Кремль сприйняв повідомлення Зеленського як сигнал про відсутність зацікавленості України в переговорному процесі.

"Щодо ймовірності поновлення переговорів з Україною чи з українського питання… Президент на ПМЕФ докладно на цю тему висловився. Президент оцінив цей лист скоріше як вказівку на те, що переговори Україні не потрібні", — сказав Лавров.

За словами російського міністра, послання було адресоване безпосередньо Путіну, однак стало публічним. Саме це Лавров використав як привід для критики українського президента.

"Лист Зеленського, був адресований президенту Путіну, але чомусь був розісланий по всьому світу. Так, напевно, ввічливі люди не роблять", — заявив Лавров.

Володимир Зеленський раніше пояснював про причини вибору відкритого формату звернення до Путіна. За його словами, він не мав впевненості, що закрите повідомлення буде передане російському керівництву. Саме тому лист був оприлюднений публічно.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський зі сміхом відповів Путіну на "хамський" лист та заявив про існування першої версії.

Також "Коментарі" писали, що Лавров озвучив нову умову Росії для закінчення війни в Україні.