Лавров з образою розповів, чим лист Зеленського розлютив Путіна

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Slava Kot
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров відреагував на відкритий лист президента України Володимира Зеленського до російського диктатора Володимира Путіна. За його словами, форма такого звернення нібито свідчить про небажання Києва вести реальні мирні переговори з Росією.
Сергій Лавров. Фото з відкритих джерел
Сергій Лавров на пресконференції після переговорів з міністром закордонних справ Бангладеш, почав скаржитися на лист Зеленського до Путіна. Очільник МЗС РФ стверджує, що Кремль сприйняв повідомлення Зеленського як сигнал про відсутність зацікавленості України в переговорному процесі.
За словами російського міністра, послання було адресоване безпосередньо Путіну, однак стало публічним. Саме це Лавров використав як привід для критики українського президента.
Володимир Зеленський раніше пояснював про причини вибору відкритого формату звернення до Путіна. За його словами, він не мав впевненості, що закрите повідомлення буде передане російському керівництву. Саме тому лист був оприлюднений публічно.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський зі сміхом відповів Путіну на "хамський" лист та заявив про існування першої версії.
Також "Коментарі" писали, що Лавров озвучив нову умову Росії для закінчення війни в Україні.