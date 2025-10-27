Лавров сделал циничное заявление о Будапештском меморандуме по Украине

Москва вновь публично заявила, что не нарушала Будапештский меморандум, несмотря на вооруженную агрессию против Украины. Как передает портал "Комментарии", об э ом говорится в публикации МИД РФ.

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

Министр иностранных дела РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не считает, что ее действия против Украины каким-либо образом нарушают положения Будапештского меморандума.

"Там (в Будапештском меморандуме – ред.) говорится, что Украина, равно как и другие бывшие советские республики, отказавшиеся от ядерного оружия, получит гарантии, которые ядерные державы дают неядерным государствам. Вот и все. Это все. Эти гарантии гласят, что ядерное оружие не будет использовано против неядерных держав, которые являются участницами Договора о нераспространении ядерного оружия", — отметил Лавров.

Кремль утверждает, что параллельно с подписанием Будапештского меморандума стороны якобы согласовали и декларацию, где закреплялись принципы ОБСЕ – в частности, обязательства по соблюдению прав национальных меньшинств, демократии и свободы слова.

Москва называет эти принципы нарушенными Киевом и использует это как аргумент для оправдания агрессии.

Будапештский меморандум о гарантиях безопасности был подписан 5 декабря 1994 года. Согласно документу, Россия, Великобритания и США обязались уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины.

Также подписанты взяли на себя обязательство воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности и политической независимости Украины.

В документе отдельно подчеркивалось, что ни одно из их вооружений не должно использоваться против Украины, кроме случаев самообороны или в соответствии с Уставом ООН.

