Лавров сделал циничное заявление о Будапештском меморандуме по Украине

Кравцев Сергей
Москва вновь публично заявила, что не нарушала Будапештский меморандум, несмотря на вооруженную агрессию против Украины. Как передает портал "Комментарии", об э ом говорится в публикации МИД РФ.
Сергей Лавров. Фото: из открытых источников
Министр иностранных дела РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не считает, что ее действия против Украины каким-либо образом нарушают положения Будапештского меморандума.
Кремль утверждает, что параллельно с подписанием Будапештского меморандума стороны якобы согласовали и декларацию, где закреплялись принципы ОБСЕ – в частности, обязательства по соблюдению прав национальных меньшинств, демократии и свободы слова.
Москва называет эти принципы нарушенными Киевом и использует это как аргумент для оправдания агрессии.
Будапештский меморандум о гарантиях безопасности был подписан 5 декабря 1994 года. Согласно документу, Россия, Великобритания и США обязались уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины.
Также подписанты взяли на себя обязательство воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности и политической независимости Украины.
В документе отдельно подчеркивалось, что ни одно из их вооружений не должно использоваться против Украины, кроме случаев самообороны или в соответствии с Уставом ООН.
