Лавров зробив цинічну заяву про Будапештський меморандум щодо України

Москва знову публічно заявила, що не порушувала Будапештський меморандум, незважаючи на збройну агресію проти України. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться в публікації МЗС РФ.

Сергій Лавров. Фото: з відкритих джерел

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія не вважає, що її дії проти України якимось чином порушують положення Будапештського меморандуму.

"Там (у Будапештському меморандумі – ред.) говориться, що Україна, так само як і інші колишні радянські республіки, що відмовилися від ядерної зброї, отримає гарантії, які ядерні держави дають неядерним державам. Ось і все. Це все. Ці гарантії свідчать, що ядерна зброя не буде використана проти неядерних держав, які є зброї", — зазначив Лавров.

Кремль стверджує, що паралельно з підписанням Будапештського меморандуму сторони нібито погодили і декларацію, де закріплювалися принципи ОБСЄ – зокрема, зобов'язання щодо дотримання прав національних меншин, демократії та свободи слова.

Москва називає ці принципи порушеними Києвом та використовує це як аргумент для виправдання агресії.

Будапештський меморандум про гарантії безпеки було підписано 5 грудня 1994 року. Згідно з документом, Росія, Великобританія та США зобов'язалися поважати незалежність, суверенітет та існуючі кордони України.

Також підписанти взяли на себе зобов'язання утримуватись від загрози силою або її застосування проти територіальної цілісності та політичної незалежності України.

У документі окремо наголошувалося, що жодне з їхніх озброєнь не повинно використовуватись проти України, крім випадків самооборони або відповідно до Статуту ООН.

