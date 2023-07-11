Лавров сделал новое заявление из-за расширения НАТО и обвинил Швецию и Финляндию

Глава дипломатического ведомства России Сергей Лавров сделал новое заявление из-за расширения НАТО, в частности, он обвинил Швецию и Финляндию в сдаче своего нейтралитета якобы ради интересов НАТО. Такое заявление он сделал во время совместной пресс-конференции с главой МИД Омана, сообщают российские СМИ.

Сергей Лавров (фото из открытых источников)

Лавров заявил, что сильно "удивился".



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"Поразила та скорость, с которой и Финляндия и Швеция отказались от своего нейтрального статуса, от тех преимуществ, которые этот нейтральный статус долгие десятилетия им придавал", — сказал Лавров.



Он снова обвинил США, заявив, что руководство двух стран пожертвовало интересами финнов и шведов, чтобы обеспечить гегемонию Запада на континенте "на веки вечные".



По его мнению, желание Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО объясняется "положением полного подчинения США".



"Все национальные интересы и финского, и шведского государств были принесены в жертву необходимости сплотить весь Запад в борьбе, в данном случае, против России", — сказал глава МИД РФ.



Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Лавров сделал новое циничное заявление о теракте на ЗАЭС. Руководитель российского МИД Сергей Лавров ответил на вопрос о том, что Запорожскую атомную станцию заменяла Россия. К слову, украинские разведчики владеют информацией о том, что оккупанты из РФ планируют взорвать ЗАЭС, что приведет к выбросу радиации.



Также "Комментарии" писали о том, что Лавров выдал новые угрозы о войне в Украине. Глава российского МИД Сергей Лавров все издает угрозы НАТО, силы которого, как говорит его больное воображение, воюют в Украине, и убеждает продолжить так называемую "СВО" на украинской территории.

