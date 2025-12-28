Лавров сделал угрожающее предупреждение Запада об сокрушительном ответе России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров снова прибег к жесткой риторике в адрес Европы, заявив о "сокрушительном ответе" в случае нападения на Российскую Федерацию. Соответствующее заявление он сделал 28 декабря в интервью российскому агентству ТАСС.

Лавров пригрозил Европе сокрушительным ответом России. Фото из открытых источников

Сергей Лавров в разговоре по итогам 2025 года заявил, что имеет послание для Европы. По его словам, Россию не следует опасаться.

"Для непонятных политиков в Европе, которым, надеюсь, покажут это интервью, повторю еще раз: опасаться, что Россия на кого-то нападет, не нужно", — сказал Лавров.

В то же время глава МИД РФ сразу же повторил традиционную для Кремля оговорку и пригрозил Европе.

"Если кто-то вздумает напасть на Россию, ответ будет сокрушительным", — заявил Лавров.

Глава МИД РФ добавил, что такую позицию неоднократно публично озвучивал российский диктатор Владимир Путин.

Ранее глава Кремля неоднократно угрожал "сокрушительным ответом" в случае ударов по территории РФ западным дальнобойным оружием. Еще в 2023 году он утверждал, что потенциальный агрессор при нападении на РФ якобы не будет иметь шансов на выживание из-за масштаба возможного ответного удара.

