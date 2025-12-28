logo_ukra

BTC/USD

87730

ETH/USD

2933.8

USD/UAH

42.06

EUR/UAH

49.56

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія Лавров зробив погрозливе попередження Заходу про нищівну відповідь Росії
commentss НОВИНИ Всі новини

Лавров зробив погрозливе попередження Заходу про нищівну відповідь Росії

Сергій Лавров заявив, що відповідь Росії у разі нападу буде нищівною.

28 грудня 2025, 09:50
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров знову вдався до жорсткої риторики на адресу Європи, заявивши про "нищівну відповідь" у разі нападу на Російську Федерацію. Відповідну заяву він зробив 28 грудня в інтерв’ю російському агентству ТАРС.

Лавров зробив погрозливе попередження Заходу про нищівну відповідь Росії

Лавров пригрозив Європі нищівною відповіддю Росії. Фото з відкритих джерел

Сергій Лавров в розмові за підсумками 2025 року заявив, що має послання для Європи. За його словами, Росію не слід боятися.

"Для незрозумілих політиків у Європі, яким, сподіваюся, покажуть це інтерв'ю, повторю вкотре: побоюватися, що Росія на когось нападе, не потрібно", — сказав Лавров.

Водночас глава МЗС РФ одразу ж повторив традиційне для Кремля застереження та пригрозив Європі.

"Якщо хтось надумає напасти на Росію, відповідь буде нищівною", — заявив Лавров.

Очільник МЗС РФ додав, що таку позицію неодноразово публічно озвучував російський диктатор Володимир Путін.

Раніше очільник Кремля неодноразово погрожував "нищівною відповіддю" у разі ударів по території РФ західною далекобійною зброєю. Ще у 2023 році він стверджував, що потенційний агресор при нападі на РФ нібито не матиме шансів на виживання через масштаб можливого удару у відповідь.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Росія здригалася від вибухів. Дрони атакували Москву та Самарську область. Повідомляють про вибухи, перебої зі світлом і збої в роботі аеропортів РФ.

Також "Коментарі" писали, що військовий оглядач Євген Дикий назвав два сценарії завершення війни з РФ. За його словами, один з них передбачає замороження конфлікту, тоді як інший розвал російської армії.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://tass.ru/politika/26036509
Теги:

Новини

Всі новини