Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров знову вдався до жорсткої риторики на адресу Європи, заявивши про "нищівну відповідь" у разі нападу на Російську Федерацію. Відповідну заяву він зробив 28 грудня в інтерв’ю російському агентству ТАРС.

Лавров пригрозив Європі нищівною відповіддю Росії. Фото з відкритих джерел

Сергій Лавров в розмові за підсумками 2025 року заявив, що має послання для Європи. За його словами, Росію не слід боятися.

"Для незрозумілих політиків у Європі, яким, сподіваюся, покажуть це інтерв'ю, повторю вкотре: побоюватися, що Росія на когось нападе, не потрібно", — сказав Лавров.

Водночас глава МЗС РФ одразу ж повторив традиційне для Кремля застереження та пригрозив Європі.

"Якщо хтось надумає напасти на Росію, відповідь буде нищівною", — заявив Лавров.

Очільник МЗС РФ додав, що таку позицію неодноразово публічно озвучував російський диктатор Володимир Путін.

Раніше очільник Кремля неодноразово погрожував "нищівною відповіддю" у разі ударів по території РФ західною далекобійною зброєю. Ще у 2023 році він стверджував, що потенційний агресор при нападі на РФ нібито не матиме шансів на виживання через масштаб можливого удару у відповідь.

