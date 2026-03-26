Лавров сделал заявления о войне в Иране и снова обвинил Киев

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал обвинения в адрес Москвы по оказанию разведывательной поддержки Тегерану. Дипломат подтвердил факт военно-технического сотрудничества, однако категорически отверг упреки в шпионской помощи.

"Мы поставляли в Иран определенные виды продукции военного назначения, но мы не можем согласиться с обвинениями в том, что помогаем Ирану разведданными", — заявил Лавров.

Кроме этого, глава российского МИД сделал ряд резонансных заявлений по ситуации на Ближнем Востоке. В частности, он выразил понимание действий Ирана по военным объектам США в регионе. "Все знают координаты американских военных баз в Персидском заливе, не вызывает удивления, что Иран их атакует", — подчеркнул министр.

Лавров также подверг критике политику Вашингтона, назвав заявления американских чиновников о ликвидации иранских представителей власти "цинизмом". По его словам, Москва выступает за защиту интересов всех стран региона, которые, по его мнению, страдают от действий США и Израиля.

Сравнивая международные конфликты, Лавров попытался провести границу между действиями Тегерана и Киева. "Отличие ситуаций в Украине и Иране в том, что Тегеран не нарушал международные обязательства, а Киев нарушил все, что мог", — утверждает российский дипломат. Также он добавил, что Россия якобы неоднократно призывала США к диалогу по решению проблем Ближнего Востока, а сейчас видит попытки Вашингтона склонить Украину к выполнению договоренностей, достигнутых ранее на Аляске.

