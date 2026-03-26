«Це не наша війна»: Трамп порівняв війну в Ірані та в Україні

Президент США Дональд Трамп висловив гостре незадоволення позицією німецького керівництва щодо близькосхідного конфлікту, провівши паралелі з американською підтримкою України. Політик розповів про свій діалог із главою Німеччини, який відмовився втручатися у протистояння з Іраном.

"Я чув, як глава Німеччини сказав: "Це не наша війна" щодо Ірану. Я відповів: добре, а Україна — не наша війна. Ми допомагали", — зазначив Трамп. На його думку, така заява з боку європейського союзника була абсолютно недоречною, проте вона вже зроблена і "він не може її скасувати".

Президент США наголосив на нерівноцінності партнерства всередині НАТО. Він нагадав, що Сполучені Штати витрачають величезні ресурси на безпеку європейського континенту, хоча географічно почуваються захищеними.

"Ми тут для того, щоб захищати Європу від Росії. Теоретично це нас не стосується — у нас є великий, жирний, чудовий океан. Але ми там [у Європі], щоб захистити НАТО від Росії, а вони не там [на Близькому Сході], щоб захистити нас. У цьому немає сенсу", — резюмував Трамп.

Цією заявою політик вкотре підкреслив свій скепсис щодо нинішньої моделі колективної безпеки, де, на його переконання, США несуть надмірний тягар відповідальності без належної взаємності з боку європейських партнерів.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що президент США Дональд Трамп прокоментував чутки у ЗМІ щодо ймовірного перенаправлення військових ресурсів, які призначалися для України, на потреби конфліктів на Близькому Сході. За словами політика, така практика переміщення озброєнь між різними регіонами світу є звичною для Сполучених Штатів.