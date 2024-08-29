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Ткачик Олеся
Министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров заявил, что весьма серьезно относится к дискуссиям в Евросоюзе вокруг темы "накачивания киевского режима вооружениями".
Сергей Лавров
По его словам, страны Запада идут той линией, которую когда-то проводил Гитлер, который "поставил под ружье" практически всю Европу.
При этом он подчеркнул, что не знает, остались ли у стран Запада еще "стоп-линии" в "накачке вооружениями" Киева, но убежден, что эта линия обречена на провал.
Он также заявил, что все планы Запада "обречены на провал".
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в МИД РФ уже устраивали истерику по поводу того, что Запад раздумывает над идеей разрешить Украине бить его оружием по территории РФ. Помимо этого, представитель МИД РФ Мария Захарова возмутилась тем, что Киев не принял "щедрое предложение Путина" по переговорам, а пошел на Курскую область.
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