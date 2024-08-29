Министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров заявил, что весьма серьезно относится к дискуссиям в Евросоюзе вокруг темы "накачивания киевского режима вооружениями".

Сергей Лавров

"С каждым разом они все больше и больше накачивают Украину современными вооружениями, и сейчас идет дискуссия о том, как эти вооружения применять", — сказал он на пресс-конференции.

По его словам, страны Запада идут той линией, которую когда-то проводил Гитлер, который "поставил под ружье" практически всю Европу.

"Не зря в исторических кругах возобновилась дискуссия о соучастии в преступлениях нацизма не только немцев, а представителей многих других европейских наций, которые не просто были поставлены под ружье, но которые с удовольствием выполняли приказы Третьего рейха. Это серьезная тема", — заявил Лавров.

При этом он подчеркнул, что не знает, остались ли у стран Запада еще "стоп-линии" в "накачке вооружениями" Киева, но убежден, что эта линия обречена на провал.

"Насчет того, остались ли у них стоп-линии, не знаю. По крайней мере, политологические аналитические материалы, которые они публикуют, постоянно продвигают цель сдвигать вперед на полметра, на метр вот те действия, которые, очевидно, нацелены на эскалацию ситуации по их терминологии", — сказал Лавров.

Он также заявил, что все планы Запада "обречены на провал".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в МИД РФ уже устраивали истерику по поводу того, что Запад раздумывает над идеей разрешить Украине бить его оружием по территории РФ. Помимо этого, представитель МИД РФ Мария Захарова возмутилась тем, что Киев не принял "щедрое предложение Путина" по переговорам, а пошел на Курскую область.



