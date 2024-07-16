Сегодня ужином в Нью-Йорке глава главного дипломатического ведомства Кремля Сергей Лавров встретился с министром иностранных дел Венгрии Сийярто. Об этом сообщают российские пропаганды.

Сийярто и Лавров (фото из открытых источников)

В сообщении россиян говорится, что политики обсудили важную повестку дня, в частности, визит Орбана в Москву, поставки российского газа в Венгрию, международную проблематику и украинский кризис.

Также они якобы отметили недопустимость нарушения Киевом прав нацменьшинств.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Лавров в Совбезе ООН истерически потребовал снять все угрозы с России. На заседании Совбеза ООН глава МИД страны-агрессора Сергей Лавров заявил, что политико-дипломатическое урегулирование кризиса вокруг Украины должно сопровождаться конкретными шагами, направленными на ликвидацию угроз России.

Он заявил, что по согласованию взаимных гарантий и договоренностей "придется учитывать новые геостратегические реалии на Евразийском континенте, где формируется общеконтинентальная архитектура равной и неделимой безопасности".

Также "Комментарии" писали о том, имеет ли Орбан настоящий план закончить войну в Украине. Политолог и эксперт по безопасности Анраш Рац считает, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на самом деле не имеет ни плана, чтобы закончить войну, ни доверия, чтобы быть посредником в мирных переговорах между Украиной и Россией.

Анраш Рац в пространной заметке в Facebook назвал несколько основных причин, почему "Орбан не имеет ни плана, ни мандата, ни доверия" быть посредником в вопросе войны в Украине или попытке ее закончить. По словам венгерского политолога, мирное посредничество нуждается в плане, однако Орбан его нет.



